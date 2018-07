Neymar reste au Paris SG

Il reste ! La star brésilienne Neymar a affirmé jeudi qu'il restera bien au Paris SG, le club champion de France, la saison prochaine, mettant ainsi un terme aux spéculations sur son éventuel départ au Real Madrid.

"Je reste, je reste à Paris, j'ai un contrat", a-t-il martelé à Sao Paulo lors d'une vente aux enchères au profit de sa fondation qui vient en aide aux enfants de quartiers difficiles.

"Les spéculations, je crois que la majorité provient de la presse (...) ils (les journalistes, ndlr) ne savent pas quel était mon objectif lorsque je suis venu à Paris", a ajouté le joueur devenu le plus cher du monde en août 2017 lorsqu'il a rejoint le club de la capitale en provenance de Barcelone pour 222 millions d'euros.

"Je veux triompher avec ce club, je veux gagner et j'espère que cette saison sera merveilleuse", a insisté le capitaine de la sélection brésilienne qui ne s'était pas exprimé en dehors des réseaux sociaux depuis l'échec au Mondial-2018 en Russie où, pourtant annoncé comme l'un des principaux favoris, le Brésil a été écarté en quarts de finale par la Belgique (2-1).

Des rumeurs ces dernières semaines laissaient entendre que l'attaquant de 26 ans pourrait rejoindre cet été le Real Madrid, surtout après l'annonce du départ de son quintuple Ballon d'or, le Portugais Christiano Ronaldo qui s'est engagé avec la Juventus de Turin.

Le club madrilène avait pourtant tenu la semaine dernière à "clarifier qu'il ne s'apprête en aucun cas à formuler une offre pour le joueur".

Le club merengue avait déjà publié début juillet un communiqué au ton particulièrement ferme pour démentir avoir fait une offre de 310 millions d'euros au PSG, comme l'annonçait la télévision publique espagnole TVE.

Mais de nombreux médias avaient de nouveau laissé entendre jeudi que le PSG était ouvert à la possibilité de vendre Neymar.

"La presse continue d'inventer des histoires et n'arrête pas de spéculer, c'est un peu ennuyeux mais tout le monde connaît mon amour pour le PSG et ses fans", a assuré Neymar, selon le site sportif brésilien Globosporte.

Même s'il a fait entrer le Paris SG et le Championnat de France dans une nouvelle dimension du fait de son statut de superstar mondiale, sa saison en club n'a pas été entièrement satisfaisante. Il a certes inscrit 28 buts en 30 matchs, fait régulièrement étalage de son immense talent, remporté le Championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue ainsi que le trophée de meilleur joueur de la la Ligue 1, mais sa performance en Ligue des champions --il s'est blessé entre les 2 matches des 8es de finale contre le Real-- n'a pas permis au PSG de dépasser de nouveau ce stade de la compétition, éliminé par le futur vainqueur de la compétition.

Ses caprices de star ont également agacé le public du Parc des Princes, comme ce conflit qui l'a opposé à Edinson Cavani pour savoir qui allait tirer les penalties. Cet incident a même retourné les supporters en faveur de l'Uruguayen.

Jusqu'à cette blessure à un pied qu'il a choisi de soigner au Brésil, loin de la France et de Paris, et qui lui a fait manquer toute la fin de la saison.

Son attitude en Coupe du monde, où son côté simulateur a été raillé dans la monde entier, a ensuite terni son image.

Dans ce contexte, la porte semblait doucement s'ouvrir pour un départ cet été. Mais avec son annonce de jeudi, le capitaine de la Seleçao semble clore définitivement le sujet.

A Madrid, en revanche, d'autres rumeurs continueront d'agiter l'été avec la possible arrivée du capitaine belge Eden Hazard qui souhaiterait quitter le club londonien de Chelsea.