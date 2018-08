Neymar a rejoint le PSG à Shenzhen

La star brésilienne du Paris SG Neymar a rejoint ses coéquipiers jeudi matin à Shenzhen (Chine) pour disputer le Trophée des Champions programmé samedi, plus de cinq mois après sa dernière apparition dans le groupe parisien, selon une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Le joueur le plus cher de l'histoire, devenu la risée de la planète foot pour sa tendance à simuler lors de la Coupe du monde en Russie, s'est offert un bain de foule à son arrivée à l'aéroport, signe que sa popularité en Chine est restée intacte.

Victime d'une blessure au pied fin février, "Ney" n'a toujours pas rejoué avec le PSG depuis. Il avait fait son retour sur les terrains sous le maillot de la Seleçao juste avant le Mondial-2018, début juin.

Mais durant ses vacances, le N.10 brésilien avait affirmé fin juillet qu'il restera bien à Paris la saison prochaine, mettant un terme aux spéculations sur un éventuel départ au Real Madrid pour remplacer le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, parti à Turin.

Après une semaine passée à Singapour dans le cadre de sa préparation d'avant-saison et de sa tournée promotionnelle en Asie, le PSG a rejoint mercredi Shenzhen pour disputer le Trophée des Champions. Le club parisien, vainqueur sortant du championnat et de la Coupe de France, affrontera Monaco, son dauphin, samedi prochain.