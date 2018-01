Turquie



La justice turque a émis des mandats d'arrêt visant 70 personnes, dont 58 soldats en fonction, soupçonnés de soutien au prédicateur Fethullah Gülen accusé d'avoir fomenté le coup manqué de juillet 2016, ont annoncé jeudi les médias publics.

Ces mandats d'arrêt interviennent à la suite d'une opération de police dans la province de Konya (centre) et de descentes simultanées dans toute la Turquie, rapporte l'agence de presse Anadolu.

Douze des 70 suspects avaient déjà été démis de leurs fonctions au sein des forces armées, précise l'agence.

Les arrestations de gülenistes présumés sont quasi quotidiennes en Turquie dans le cadre de la vague de répression qui a suivi le putsch manqué du 15 juillet 2016. Exilé aux Etats-Unis, Fethullah Gülen nie toute implication.



France



Trois personnes ont été blessées dans des incendies sur l'île française de Corse, attisés par les vents de la tempête Eleanor, qui a fait 1 mort et 29 blessés en France où les risques d'avalanche sont au maximum dans les Alpes.

Quatrième tempête de la saison à s'abattre sur l'Europe occidentale, avec des vents soufflant jusqu'à 160 km/h, Eleanor a entraîné la mort d'un skieur dans une station française et provoqué de nombreuses perturbations.

Jeudi matin, les pompiers restaient mobilisés sur les deux incendies en Corse, des feux d'une intensité "exceptionnelle en plein hiver", selon la préfecture, qui attribue cet événement à la sécheresse des sols mais aussi à la violence des vents.

Un peu plus de 29.000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en France, dont 11.070 en Corse.

Le risque d'avalanches restait extrêmement élevé dans les massifs alpins, où plusieurs domaines skiables avaient été fermés mercredi.