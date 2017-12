Attentat



Un membre d'un groupe d'auto-défense a été tué mardi soir dans un attentat-suicide dans l'extrême-nord du Cameroun, où les attaques attribuées aux jihadistes nigérians de Boko Haram sont fréquentes, a appris l'AFP mercredi de sources concordantes.

"Une explosion provoquée par un kamikaze a tué un membre d'un comité de vigilance dans la soirée à Matakaya", dans la zone d'Amchidé, à la frontière du Nigeria, a rapporté sous couvert d'anonymat un responsable d'un groupe d'auto-défense de cette ville.

Le kamikaze est aussi mort dans l'explosion, a-t-il ajouté.

L'attaque et le bilan ont été confirmés à l'AFP par une source sécuritaire présente dans la région.

Mardi, deux civils ont péri dans un autre attentat-suicide contre une mosquée de Kerawa, dans la même région du nord du Cameroun.



Enquête



Le Bangladesh n'a trouvé aucun élément liant l'auteur de l'attentat commis lundi à la gare routière de Port Authority, à Manhattan, et des activistes islamistes au Bangladesh, a déclaré mercredi le chef des services de lutte antiterroriste à Dacca.

Akayed Ullah, ressortissant bangladais âgé de 27 ans, est originaire de Chittagong et réside aux Etats-Unis depuis 2011. Inculpé mardi de terrorisme, il dit avoir agi au nom du groupe Etat islamique. La bombe qu'il a mise à feu dans cette grande gare proche de Times Square a fait trois blessés légers. Blessé lui aussi, il a été hospitalisé.

"Nous avons recueilli des éléments et des informations auprès des membres de sa famille: son épouse, son beau-père et sa belle-mère", a déclaré à Reuters le chef de l'unité de lutte antiterroriste de la police du Bangladesh, Monirul Islam.

"Au Bangladesh, nous n'avons trouvé aucun lien et n'avons été capables d'identifier aucun complice qui appartient ou a appartenu à une quelconque organisation terroriste", a-t-il ajouté.