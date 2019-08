Nassim Ziouani, une prometteuse pépite à l’essai au Raja

Le Raja de Casablanca pourrait recruter un jeune et talentueux milieu offensif, en la personne de Nassim Ziouani. Ce dernier qui est en ce moment même en période d’essai au Centre d’entraînement des Verts, est précédé d’une flatteuse réputation. Habile techniquement, facile des deux pieds et dans le un contre un, le tout agrémenté d’une vision de jeu bien au-dessus de la moyenne, il aurait d’ores et déjà séduit Fethi Jamal, le directeur sportif rajaoui, qui doit certainement avoir en mémoire son père, Abderrahim Ziouani, l'ex-arrière droit du Raja. Ce dernier s’est installé en Suisse au crépuscule des années 70. C’est justement à Genève que Nassim Ziouani est né le 8 novembre 2000.

Nassim a dès son plus jeune âge chaussé les crampons et intégré le Lancy FC formation, avant de signer pour l’Etoile de Carouge, pensionnaire de 3ème division, où il a inscrit la bagatelle de 27 buts en 2017, et a donc logiquement été nommé meilleur espoir. Des performances qui lui ont valu d’attirer les regards du Servet Genève, là où jouent ses frères Kamil et Hakim. D’ailleurs, il y a passé un test de quinze jours devant déboucher sur son intégration au sein des U-21 du club champion de Suisse à 17 reprises.

Malgré cette alléchante proposition, Nassim Ziouani, également international marocain des U-17, a fait le choix de tenter sa chance dans son pays d’origine notamment le club de cœur de son père. Un père qui a veillé à faire de son fils un footballeur de haut niveau attisant les convoitises partout en Europe, mais pas seulement, car Nassim est aussi titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme en informatique.