Mouaine Chaabani : La RSB est capable de brouiller les cartes de Simba SC au retour

«La Renaissance sportive de Berkane (RSB) fera le déplacement dimanche prochain en Tanzanie en finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) face à Simba SC dans l’objectif de signer un résultat positif et remporter le trophée», a indiqué l’entraîneur du club de l’Oriental, Mouaine Chaabani. «Nous comptons brouiller les cartes de Simba SC et marquer un but à l’extérieur afin de pouvoir décrocher le titre», a dit Chaabani.



«L’équipe de Simba dispose de bons joueurs, mais qui sont limités sur le plan technique», a analysé le coach tunisien en conférence de presse d’après match, ajoutant que « c’est pour cette raison que la RSB a opté pour le haut pressing afin de pousser les Tanzaniens à l’erreur ». « On a entamé le match avec un grand pressing, mais c’était impossible de terminer la rencontre à ce rythme », a-t-il poursuivi, estimant que « la force de la RSB réside dans sa capacité à s’adapter aux tactiques de l’adversaire.

«Nous allons mettre la stratégie qui s’impose afin de pouvoir ramener le trophée au Maroc», a-t-il promis.



S’agissant de l’infirmerie de la RBS, le technicien tunisien a fait savoir que les joueurs blessés Haïtham Manout et Paul Bassène doivent réintégrer le groupe dès mercredi, formulant le vœu de voir l’ensemble du groupe au top de son niveau dimanche prochain.