Moscou se montre plus réceptive au plan d’autonomie proposé par le Maroc : La position russe est la bienvenue

La Russie semble faire évoluer sa position à l’égard du conflit du Sahara marocain. Après une attitude longtemps marquée par la prudence et la neutralité, Moscou se montre plus réceptive au plan d’autonomie proposé par le Maroc.Le 13 octobre 2025 à Sotchi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réaffirmé la position de la Russie concernant le conflit au Sahara, marquant une ouverture diplomatique favorable au plan d'autonomie proposé par le Maroc.Lors d'une conférence de presse, Lavrov a insisté sur le fait que la résolution du conflit doit reposer sur le principe d'autodétermination des populations concernées, sous l'égide des Nations unies. Il a précisé que cette autodétermination ne se limite pas nécessairement à un référendum classique, mais peut s'exercer à travers des solutions négociées, notamment via un plan d'autonomie impliquant toutes les parties prenantes.Le chef de la diplomatie russe a rappelé que le Maroc n'a jamais rejeté le principe d'autodétermination, mais souhaite que ce processus s'inscrive dans le cadre du plan d'autonomie qu'il propose. Il a souligné que l'objectif demeure de trouver une solution équilibrée et juste qui satisfasse toutes les parties, avec des garanties internationales solides pour sa mise en œuvre.Cette évolution est d'autant plus marquante qu'elle intervient peu avant une résolution attendue du Conseil de sécurité des Nations unies, où la Russie, membre permanent, ne devrait pas opposer son veto à une solution politique fondée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine. Ce tournant diplomatique reflète aussi des changements géopolitiques dans la région, notamment au Sahel, où le Maroc et la Russie partagent une influence croissante.« Je pense que le dossier du conflit régional autour du Sahara est passé à une nouvelle étape qui change, au niveau du Conseil de sécurité, la référence du conflit vers la définition d'un cadre de solution politique à travers l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc depuis 2007 », a souligné Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center dans une déclaration à Libé.Concernant la position russe, Moussaoui Ajlaoui a affirmé qu’«il y a eu des rencontres et la signature d'accords stratégiques entre le Maroc et la Russie, en plus du changement des rapports de force dans la région du Sahel où le Maroc et la Russie "partagent" une présence influente », tout en mettant l’accent sur le changement au niveau international en faveur de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.Et le chercheur marocain de conclure : « Pour ces raisons et d'autres, la position russe concernant le conflit sur le Sahara commence à bouger. Dans les récentes déclarations du président algérien, on peut voir une forme de reconnaissance et d'acceptation de la position attendue de la part de la Russie. Ce qui importe pour le Maroc est que la Russie ne rejette pas la nouvelle résolution attendue à la fin de ce mois par le Conseil de sécurité, qui pourrait adopter une décision en faveur d’une solution politique basée sur l'autonomie».A rappeler que la session d’octobre au sein du Conseil de sécurité est perçue comme potentiellement historique, car elle pourrait entériner le nouveau cadre politique qui privilégie une autonomie élargie sous souveraineté marocaine, marquant une évolution significative dans la gestion d’un conflit vieux de plusieurs décennies. Le Conseil de sécurité exhorte toutes les parties à avancer dans le processus politique et rejette le statu quo considéré comme inacceptable.