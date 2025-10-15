Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à l’Emir du Qatar


Libé
Mercredi 15 Octobre 2025

Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à l’Emir du Qatar
SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à l’Emir du Qatar Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani suite à l’accident de la circulation dont ont été victimes des membres du Cabinet de l’Emir, survenu près de Charm El Cheikh en Egypte.

Dans ce message, le Souverain a affirmé "avoir appris avec vive émotion et profonde peine l’accident tragique dont ont été victimes des membres de votre Cabinet près de la ville de Charm El Cheikh en République arabe d’Egypte, lors de l’exercice de leurs fonctions".

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi a fait part à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani et à travers lui aux familles éplorées et au peuple du Qatar frère, de Ses vives condoléances et de Sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort, d'agréer les victimes en Sa sainte miséricorde et d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

SM le Roi affirme partager la peine de l'Emir du Qatar face à cette immense perte, priant le Très-Haut de préserver Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani et de le protéger ainsi que son peuple qatari frère de tout malheur.


