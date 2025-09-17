Augmenter la taille du texte
Mondiaux de Tokyo : Elimination en série des athlètes marocains

Jeudi 18 Septembre 2025

Les athlètes marocains Abdelati El Guesse, Moad Zahafi et Abderrahmane El Assal ont été éliminés, mardi, dès les séries du concours du 800 m hommes comptant pour les 20e championnats du monde d'athlétisme, qui se tiennent jusqu'au 21 septembre à Tokyo.
 

Tags : athlètes marocains, Elimination, érie, Mondiaux de Tokyo

