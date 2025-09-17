-
Mondiaux de Tokyo : Elimination en série des athlètes marocains
Jeudi 18 Septembre 2025
Les athlètes marocains Abdelati El Guesse, Moad Zahafi et Abderrahmane El Assal ont été éliminés, mardi, dès les séries du concours du 800 m hommes comptant pour les 20e championnats du monde d'athlétisme, qui se tiennent jusqu'au 21 septembre à Tokyo.
