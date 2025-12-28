Walid Regragui : Le nul face au Mali est frustrant, mais va nous servir pour la suite de la compétition

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a indiqué, vendredi, que le match nul (1-1) concédé par les Lions de l'Atlas face au Mali est "frustrant", mais "va nous servir pour la suite de la compétition".



"Nous avons affronté une solide équipe malienne. Nous pouvions tuer le match, mais ce nul va nous servir pour la suite. C’était une belle opposition", a dit Regragui en conférence de presse après cette rencontre comptant pour la deuxième journée du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025.



"Nous allons continuer notre bonhomme de chemin. Notre objectif est de terminer premiers de notre groupe", a-t-il soutenu, félicitant au passage les joueurs qui "n’ont pas lâché et donné beaucoup d’intensité".

"Il faut être plus efficace dans ce genre de match", a reconnu le sélectionneur national, estimant que "c’est mieux que ça arrive maintenant".



"Cela fait longtemps qu’on n’a pas été poussé jusqu’au bout comme ça. Chaque match a sa vérité. On a créé beaucoup d’occasions, mais ce que je regrette c’est qu’on s’est trop exposé", a-t-il ajouté. "Ce match nul a arrêté notre série de victoires. On repart à zéro", a dit Regragui, soulignant que l’équipe va monter en puissance.



"Nous avons des chances de récupérer Achraf Hakimi lors des matchs à élimination directe, mais on verra s’il pourra jouer face à la Zambie lundi", a fait savoir Regragui.

De son côté, le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Neil El Ainaoui, désigné homme du match, s’est dit "très déçu" après ce match nul.

"Ce n’est pas le résultat qu’on espérait. C’est un peu mitigé. Il faut passer à autre chose, corriger les erreurs et se concentrer sur le prochain match", a-t-il dit.



"Nous savions que nous allons affronter ce genre d’équipes lors de cette CAN. Il faut trouver les solutions pour se créer plus d’occasions et marquer des buts", a poursuivi le joueur de l’AS Rome. Ce nul permet aux Lions de l'Atlas de rester leaders de leur groupe avec 4 points, suivis de la Zambie et du Mali avec 2 points, alors que les Comores sont derniers avec une seule unité.