Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

A Lyon, la ferveur de la CAN Maroc-2025 gagne les diasporas africaines

Dimanche 28 Décembre 2025

A Lyon, la ferveur de la CAN Maroc-2025 gagne les diasporas africaines
Autres articles
Le village "Lyon CAN Zone", mis en place à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, attire une foule nombreuse de ressortissants africains désireux de vivre l'ambiance de la compétition continentale dans le partage et l'enthousiasme.

Chaque jour de la compétition, les supporters des équipes en lice et les fans du ballon rond des pays voisins sont invités à suivre les matches en direct dans un climat empreint d’échanges et de mixité sociale.

"C'est une manière de s'ouvrir davantage sur les diasporas africaines, mais aussi de révéler au grand jour la culture africaine, perpétuant en cela une longue tradition marocaine en direction de l'Afrique", a déclaré à la MAP GhizlaneZouhal, membre fondatrice de "Lyon CAN Zone".

Il est question, selon elle, de projeter l'image authentique d'une Afrique et d'un Maroc ouverts sur le monde au rythme d'un riche brassage entre leurs communautés le temps d'une compétition sportive

"Cette journée du vendredi a été marquée par le suivi en direct de quatre matches en présence d'un grand nombre de fans, une façon de reproduire la passion du foot propre à l'Afrique", a souligné Mme Zouhal, présidente de l'Association franco-méditerranéenne du vivre-ensemble.

Lancé en 2022 lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun, le village "Lyon CAN Zone" est une initiative d'un collectif de plusieurs associations œuvrant pour la promotion de la culture du continent et le rapprochement en offrant un endroit dédié aux échanges et au dialogue entre les acteurs des diasporas.

Au menu de cette manifestation figurent notamment des séances de networking, soirées festives interculturelles ainsi que des cérémonies d'ouverture et de clôture sous les couleurs de l'Afrique.

Au-delà de l’aspect sportif et festif, les initiateurs de "Lyon CAN Zone" misent sur la valorisation de l'image et du savoir-faire des pays africains en région lyonnaise.
A travers cette initiative, ils souhaitent faire de la compétition continentale un événement à la fois sportif, culturel et populaire, où le ballon rond s'érige en levier de rencontre, de fête et de mise en valeur des talents et des cultures africaines.

Libé

Lu 123 fois

Tags : CAN Maroc-2025, diasporas africaines, ferveur, Lyon

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication