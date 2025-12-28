Augmenter la taille du texte
La CAN-Maroc des stars : Mbappé, Zidane, Debbouze

Dimanche 28 Décembre 2025

La CAN-Maroc des stars : Mbappé, Zidane, Debbouze
Ils ne portent pas de maillot, mais attirent autant de regards que les joueurs. Kylian Mbappé, Jamel Debbouze ou encore Zinedine Zidane ont marqué de leur présence les tribunes marocaines.

Entre visites discrètes, apparitions médiatisées et moments de partage avec le public, ces figures internationales offrent à la CAN une exposition mondiale rare, confirmant le Maroc comme une terre d’événements footballistiques majeurs.
 
 

Libé

Lu 168 fois

Tags : CAN-Maroc, Debbouze, Mbappé, stars, Zidane

