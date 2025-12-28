Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

RTBF : Le Maroc, vitrine d'un football africain structuré

Dimanche 28 Décembre 2025

RTBF : Le Maroc, vitrine d'un football africain structuré
RTBF : Le Maroc, vitrine d'un football africain structuré
Autres articles
Le Maroc s'est imposé ces dernières années comme l’un des pays les plus structurés du continent en matière de football, au point de faire de la 35è édition de la CAN bien plus qu’un simple rendez-vous continental, souligne, vendredi, la Radio-Télévision belge de la communauté française (RTBF).

Cette édition de la CAN arrive à un moment clé et se teint dans un contexte à forte portée sportive et symbolique dans un pays demi-finaliste historique de la Coupe du monde 2022, doté d’infrastructures modernes, de stades aux normes FIFA, d’un réseau de transports performant et d’une organisation maîtrisée, relève la Chaîne publique belge.

"Tout est pensé pour faire de cette CAN une vitrine", soutient la RTBF, faisant observer que l’accueil et l’organisation par le Maroc de cette compétition continentale s’inscrivent dans une stratégie mûrie de longue date.

Selon la Radio-Télévision belge de la communauté française, l’Académie Mohammed VI de Football, le Clairefontaine marocain, incarne cette ambition à long terme qui est de former, structurer, professionnaliser.
 
"Accueillir la CAN n’est donc pas un hasard, mais l’aboutissement d’un projet mûri sur plusieurs années, pensé comme un outil de rayonnement sportif et international et une préparation à la Coupe du monde 2030", relève la RTBF.

La chaine publique belge souligne en outre que cette édition marocaine constitue un moment charnière pour le football africain en ce sens qu’elle peut acter une bascule, celle d’un continent africain en mesure d’organiser, de structurer et de projeter sa propre vision du jeu.

Libé

Lu 105 fois

Tags : football africain structuré, Maroc, RTBF

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication