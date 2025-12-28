RTBF : Le Maroc, vitrine d'un football africain structuré

Le Maroc s'est imposé ces dernières années comme l’un des pays les plus structurés du continent en matière de football, au point de faire de la 35è édition de la CAN bien plus qu’un simple rendez-vous continental, souligne, vendredi, la Radio-Télévision belge de la communauté française (RTBF).



Cette édition de la CAN arrive à un moment clé et se teint dans un contexte à forte portée sportive et symbolique dans un pays demi-finaliste historique de la Coupe du monde 2022, doté d’infrastructures modernes, de stades aux normes FIFA, d’un réseau de transports performant et d’une organisation maîtrisée, relève la Chaîne publique belge.



"Tout est pensé pour faire de cette CAN une vitrine", soutient la RTBF, faisant observer que l’accueil et l’organisation par le Maroc de cette compétition continentale s’inscrivent dans une stratégie mûrie de longue date.



Selon la Radio-Télévision belge de la communauté française, l’Académie Mohammed VI de Football, le Clairefontaine marocain, incarne cette ambition à long terme qui est de former, structurer, professionnaliser.



"Accueillir la CAN n’est donc pas un hasard, mais l’aboutissement d’un projet mûri sur plusieurs années, pensé comme un outil de rayonnement sportif et international et une préparation à la Coupe du monde 2030", relève la RTBF.



La chaine publique belge souligne en outre que cette édition marocaine constitue un moment charnière pour le football africain en ce sens qu’elle peut acter une bascule, celle d’un continent africain en mesure d’organiser, de structurer et de projeter sa propre vision du jeu.