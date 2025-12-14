Augmenter la taille du texte
Dimanche 14 Décembre 2025

Demi-finale de la Coupe arabe : Rude épreuve émiratie pour l’EN A’
Le Onze national A’ croisera le fer, ce lundi à partir de 15h30 au Khalifa International Stadium à Al Rayyan, avec la sélection des Emirats Arabes Unis, et ce pour le compte de la demi-finale de la Coupe arabe de football dont les débats se déroulent actuellement au Qatar.

Plus qu’un match avant la finale pour cette équipe du Maroc qui n’a pas manqué de monter en puissance, tout comme d’ailleurs son adversaire du jour, tombeur, vendredi, dernier de la sélection algérienne après recours aux tirs au but (7-6 ;1-1 après prolongations).

Une confrontation bien loin d’être gagnée d’avance pour les partenaires du capitaine Hrimat, sommés de produire un football où la vigilance et la rigueur doivent primer.

Pour rappel, l’EN avait terminé leader de son groupe avec un total de 7 points, suite à ses deux victoires aux dépens des Comores (3-1) et de l’Arabie Saoudite (1-0) et son match nul devant le Sultanat d’Oman (0-0). Au dernier carré, l’EN A’ avait éliminé le Onze syrien, scellant le sort de cette partie sur le court score de 1 à 0.

Quant à la sélection des Emirats Arabes Unis, elle s’est classée deuxième de son groupe, entamant le tournoi par une défaite devant la Jordanie (2-1), avant de forcer l’issue de parité face à l’Egypte (1-1) et de conclure en beauté en surclassant le Koweït par 3 à 1.

La deuxième demi-finale de ce tournoi opposera, également ce lundi à 18h30, l’Arabie Saoudite à la Jotdanie.Deux sélections coachées par des entraîneurs qui se connaissent bien, à savoir le Français Hervé Renard et le Marocain Jamal Sellami. Ça promet une sacrée empoignade entre deux formations qualifiées au Mondial 2026.

T.R
Programme
Demi-finale
Lundi
15h30 : Maroc-Emirats Arabes
18h30 : Arabie Saoudite-Jordanie

