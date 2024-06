Mohammed Belmahi : La 33ème édition du Tour du Maroc a réalisé les objectifs tracés

Le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed Belmahi, a affirmé que la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, qui a pris fin dimanche à Casablanca, a atteint les objectifs escomptés.



"Le Tour du Maroc a réalisé les objectifs tracés par le bureau fédéral en coordination avec le ministère de tutelle, le Comité national olympique marocain (CNOM) et les autres partenaires", a indiqué M. Belmahi à la presse, au terme de cette manifestation sportive, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Selon M. Belmahi, la FRMC s'est fixé plusieurs objectifs sur le plan technique, notant que la caravane du tour a traversé huit régions, des dizaines de villes et des centaines de localités.

A la faveur de ce tour, les participants et le public ont admiré la richesse culturelle, civilisationnelle et écologique du Royaume, de même qu'ils ont pu constater de visu les grands chantiers lancés sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.



"Ce que nous ressentons aujourd'hui est un mélange de joie et d'extase, dans la mesure où le Tour, qui se veut un patrimoine mondial et national et qui a été organisé pour la première fois en 1916, a consolidé son rayonnement cette année après un arrêt forcé dû à la pandémie de Covid-19", a-t-il dit, ajoutant que la caravane du Tour a pris son envol de Laâyoune à destination de Bouskoura sur une distance de plus 1600 km.



Il a tenu à ce propos à saluer les différents partenaires, à leur tête le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport, le CNOM, les autorités publiques et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition.



De son côté, l'entraîneur de la sélection marocaine "A", Abdelaati Saadoune, a déclaré à la MAP que le cyclisme national a signé des résultats positifs lors de ce tour, se félicitant des trois victoires d'étape des cyclistes marocains.



"Terminer à la deuxième place par équipes, à la quatrième au classement général individuel, classer deux coureurs marocains parmi le Top 10, en plus du maillot à pois décroché par Oussama Khafi, cela constitue une bonne performance devant des équipes redoutables", a-t-il mis en exergue, poursuivant que le bilan est "positif" et se veut le fruit d'un travail acharné mené par l'équipe nationale.



Il a relevé, à cette occasion, que le Tour du Maroc 2024 a été l'occasion pour les Nationaux de se mesurer à d'autres coureurs venus de différents pays, notant que le Maroc dispose de coureurs capables de participer aux grands tours mondiaux.



La 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, organisée du 31 mai au 9 juin, a connu la participation de 18 sélections et équipes représentant le Maroc, l'Egypte, le Bénin, le Burkina Faso, l'Allemagne, la France, la Roumanie, la Croatie, la Turquie, le Portugal, les Philippines, les Etats-Unis d'Amérique, l'Angleterre, le Luxembourg et le Japon.