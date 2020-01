Mohamed Marouazi : Mes ambitions vont plus loin que d’être un acteurc

L'artiste marocain Mohammed Marouazi, qui s'est installé depuis quelques années au Canada, se donne une nouvelle trajectoire dans son parcours avec une présence remarquée dans la série canadienne "Toute la vie", une production de Radio Canada Télé diffusée actuellement avec à la fiche Hélène Bourgeois Leclerc et Roy Dupuis.



Que pouvez-vous dire à propos du rôle que vous incarnez dans la série canadienne "Toute la vie" ?

Il faut dire qu'au Maroc j’ai incarné des personnages aussi nombreux que de nature diversifiée. Mon personnage dans "Toute la vie" marque un passage à un âge plus mûr et plus serein. M. Gazal que j'incarne est un Québécois d'origine libanaise âgé d'une quarantaine d'années. Il essaye de défendre les intérêts de sa fille Camille et fait tout pour la récupérer et vivre à ses côtés dans la paix qu'elle mérite en compagnie de son nouveau-né. Camille est une mère célibataire de 16 ans.

A votre avis, quel est le message que cette série adresse à la société en particulier dans ses relations avec les adolescents ?

C’est une série porteuse d'un message à l'instar de celui véhiculé au Maroc par Mme. Aicha Ech-Chenna. A 78 ans, cette bonne dame se bat corps et âme pour améliorer les conditions de vie des mères célibataires rejetées par la société.

"Toute la vie" est une série qui te pousse à une réflexion profonde sur la manière de réagir face à des situations difficiles de la vie contemporaine. En tout, ce drame porte un message de prudence en direction de tous les jeunes.

Avez-vous déjà participé à d'autres films ou séries ici au Canada?

Je suis membre à part entière d’Actra qui est l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, un syndicat qui représente les artistes interprètes dans les médias anglophones. Cette évolution a été possible grâce aux rôles interprétés dans "Jack Ryan" en 2017 et "Blood and Treasure" l'année suivante, mais aussi ma contribution dans le Xmen Dark phoenix en 2019. Je suis aussi membre apprenti de l'Union des artistes du Québec.

Peut-on dire que c’est une nouvelle page de votre parcours d’artiste que vous êtes en train d'écrire dans le pays nord-américain?

Je suis plus proche des studios que je ne l’étais au Maroc vu que je suis représenté par l’Union des artistes anglophones qui rassemble des acteurs de renommée internationale.

Mais il faut dire que mes ambitions vont plus loin que d’être un acteur. Et c’est la raison pour laquelle je me suis installé au Canada en 2016, où je crois que ma carrière se trouve sur la bonne voie.

Une fois à l'étranger, l'on assume le statut d'être l'ambassadeur de son pays. En ce qui me concerne, j’ai quitté mon pays en quête de formation, de performance et de savoir-faire dont j'espère en faire profiter ceux qui n’ont pas eu la même chance que moi.

Quels sont vos projets d’avenir?

Actuellement prépare avec mon grand ami Yassine Zizi un long-métrage dont le tournage se déroulera au Maroc et au Canada. Il s'agit en gros d'une comédie dramatique qui va réunir une superbe belle équipe maroco-canadienne.

Propos recueillis par