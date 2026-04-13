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Mohamed El Morabity vainqueur de la 40èmeédition du Marathon des sables

Lundi 13 Avril 2026

Mohamed El Morabity vainqueur de la 40èmeédition du Marathon des sables
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Le Marocain Mohamed El Morabity s'est adjugé, samedi, la 40e édition du Marathon des sables "Legendary", au terme de la sixième et dernière étape de cette compétition intense et pleine de suspense.
 
Confirmant sa suprématie sur cette épreuve mythique, El Morabity trône en tête du classement général final avec un timing de 20 h 47 min 39 s, devant son frère Rachid El Morabity, deuxième (+28m46s), tandis que le Français Ludovic Pommeret a occupé la troisième marche du podium (+31m04s).
 
Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a remporté cette édition à la faveur de son temps cumulé de 25 h 54 min 29 s. Une performance de très haut niveau qui reflète une gestion parfaite des conditions extrêmes et une régularité sans faille.
 
La Marocaine Aziza El Amrany s’est illustrée en décrochant la deuxième place, confirmant sa progression sur la scène internationale, alors que l’Américaine Desiree Linden a complété le podium, offrant à cette édition un top 3 relevé et cosmopolite.
 
Cette édition du Marathon des sables a été marquée par la participation de plus de 1500 participants et participantes issus de 62 nationalités.
 
Durant 11 jours, dont 9 en immersion totale dans le désert, les concurrents ont parcouru environ 270 kilomètres en autosuffisance alimentaire. Une expérience unique, où l’endurance physique se double d’un défi mental intense, dans un environnement aussi majestueux qu’impitoyable.

Libé

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Tags : 40ème édition, Marathon des sables, Mohamed El Morabity, vainqueur

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