"Si quelqu'un veut engager une action en justice en alléguant qu'il y a de la corruption à la CAF, non seulement je l'accueille favorablement, mais je l'encourage. Il n'y a rien à cacher", a déclaré M. Motsepe
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Stéphane Richard, nouveau président de l'OM
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Le président de la CAF rejette les accusations de corruption du Sénégal
Samedi 11 Avril 2026
Le président de la CAF Patrice Motsepe a démenti jeudi des soupçons de corruption au sein de la CAF formulés par le gouvernement sénégalais après le retrait du titre de champion d'Afrique à son équipe au profit du Maroc.
"Si quelqu'un veut engager une action en justice en alléguant qu'il y a de la corruption à la CAF, non seulement je l'accueille favorablement, mais je l'encourage. Il n'y a rien à cacher", a déclaré M. Motsepe
Libé
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