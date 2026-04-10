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Le président de la CAF rejette les accusations de corruption du Sénégal

Samedi 11 Avril 2026

Le président de la CAF rejette les accusations de corruption du Sénégal
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Le président de la CAF Patrice Motsepe a démenti jeudi des soupçons de corruption au sein de la CAF formulés par le gouvernement sénégalais après le retrait du titre de champion d'Afrique à son équipe au profit du Maroc.

"Si quelqu'un veut engager une action en justice en alléguant qu'il y a de la corruption à la CAF, non seulement je l'accueille favorablement, mais je l'encourage. Il n'y a rien à cacher", a déclaré M. Motsepe

Libé

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Tags : accusations de corruption, président de la CAF, rejet, Sénégal

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