Akhomach buteur en Europa Conférence

Le Rayo Vallecano s’est largement imposé face à l’AEK Athènes (3-0), jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, avec notamment un but de l’ailier marocain Ilias Akhomach.



Le club madrilène a idéalement lancé la rencontre en ouvrant le score dès la 2e minute grâce à Akhomach, parfaitement servi et bien placé dans la surface adverse. Ce but rapide a permis aux siens de prendre le contrôle du match et de poser les bases d’un succès net.

Prêté par Villarreal CF jusqu’à la fin de la saison lors du mercato hivernal, l’international marocain s’affirme comme l’un des joueurs les plus décisifs du Rayo dans cette seconde partie de saison.



"Je suis arrivé à un moment difficile et je ne m’attendais pas à ces circonstances, mais le groupe est primordial : le vestiaire et les supporters", a-t-il confié, estimant qu’à ce stade de la compétition, "on peut viser encore plus haut" cette saison.

Portés par ce succès, Ilias Akhomach et ses coéquipiers se rapprochent nettement de la qualification avant le match retour.

