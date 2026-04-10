Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Akhomach buteur en Europa Conférence

Samedi 11 Avril 2026

Akhomach buteur en Europa Conférence
Akhomach buteur en Europa Conférence
Autres articles
Le Rayo Vallecano s’est largement imposé face à l’AEK Athènes (3-0), jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, avec notamment un but de l’ailier marocain Ilias Akhomach.

Le club madrilène a idéalement lancé la rencontre en ouvrant le score dès la 2e minute grâce à Akhomach, parfaitement servi et bien placé dans la surface adverse. Ce but rapide a permis aux siens de prendre le contrôle du match et de poser les bases d’un succès net.
Prêté par Villarreal CF jusqu’à la fin de la saison lors du mercato hivernal, l’international marocain s’affirme comme l’un des joueurs les plus décisifs du Rayo dans cette seconde partie de saison.

"Je suis arrivé à un moment difficile et je ne m’attendais pas à ces circonstances, mais le groupe est primordial : le vestiaire et les supporters", a-t-il confié, estimant qu’à ce stade de la compétition, "on peut viser encore plus haut" cette saison.
Portés par ce succès, Ilias Akhomach et ses coéquipiers se rapprochent nettement de la qualification avant le match retour.
 

Libé

Lu 631 fois

Tags : Akhomach, buteur, Europa Conférence

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication