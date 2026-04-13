Ligue des Champions d'Afrique : L’AS FAR prend une option pour la finale

L’AS FAR a pris une option pour la finale de la Ligue des Champions d’Afrique de football (2025-26), en s’imposant à domicile sur la Renaissance de Berkane par 2 buts à 0, samedi au stade Moulay Abdellah à Rabat, en match aller des demi-finales.



Devant des Oranges à tendance défensive, l’AS FAR, qui a été plus entreprenante, a dû batailler avant de cueillir les fruits de ses efforts, sur les buts d’Ahmed Hammoudane (58e) et Khalid Ait Ourkhane (80e).



Les Militaires ont, en effet, pris les choses en main, en imposant un rythme vif dans une tentative de déstabiliser les lignes adverses et de créer les failles.



Mais, malgré leurs efforts, les locaux ont buté sur des Oranges bien organisés et tactiquement disciplinés.



Le résultat a été une première mi-temps animée, mais essentiellement en milieu de terrain, avec un score offensif terne: un seul tir cadré pour l’AS FAR, par le biais de Nolan Mbemba (33e), qui oblige Zniti à se déployer pour arrêter sa balle à ras de terre. Du côté des Berkanis, aucune occasion nette n’est à enregistrer.



Il a fallu attendre l’heure du jeu (58e) et une erreur défensive pour voir la situation cadenassée: Bhiri, sous la pression de Hadraf, perd la balle en milieu de terrain et Hammoudane, à l’affût, lance en surface de réparation son coéquipier El Fahli, qui perd son face-à-face avec Zniti, avant que le même Hammoudane ne revienne à la charge pour loger la balle dans la cage orange.



Ce but est venu tuer dans l’œuf les velléités offensives des Beraknis qui cherchaient, au début de la deuxième mi-temps, à s’installer dans la zone adverse. Cette entreprise s’est, d’ailleurs, avérée vaine, voire fatale, puisqu’en plus de peiner à renverser la dynamique du match, les Oranges ont laissé derrière eux plus d’espaces, ce qui leur a coûté un deuxième but.



C’est, encore une fois, sur une erreur de la défense que Khalid Ait Ourkhane reprend une balle mal repoussée par la défense de la RSB et adresse un boulet de canon qui ne laisse aucune chance au gardien des Oranges (80e).



Ce résultat permet aux Militaires d’entrevoir avec optimisme le match retour, qui aura lieu le 18 avril (20h00 GMT+1) à Berkane. Les Oranges, eux, devront se surpasser pour surmonter cette défaite.



A noter que l’autre demi-finale de la C1 africaine devait opposer dimanche l’Espérance de Tunis à Mamelodi Sundowns.