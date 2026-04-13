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L’EN féminine de rugby affine ses préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique

Lundi 13 Avril 2026

L’EN féminine de rugby affine ses préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique
L’EN féminine de rugby affine ses préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique
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L'équipe féminine marocaine de rugby à XV a effectué, ce début avril, un stage de préparation en vue de sa première participation à la prochaine Coupe d'Afrique prévue du 6 au 17 mai en Tunisie.
 
"Aux côtés des joueuses issues du championnat, la majorité de l'effectif retenu évolue à haut niveau dans des clubs français, parmi lesquels le Stade bordelais, le Stade français de Paris, la Section Paloise et Bayonne", a déclaré à la MAP le manager général des équipes féminines auprès de la Fédération Royale marocaine de Rugby (FRMR), Morad El-Arf.
 
En prévision du prochain grand rendez-vous continental qu'est la Coupe d'Afrique de rugby en Tunisie, a-t-il précisé, "nous travaillons à intégrer des joueuses du championnat marocain avec celles de la diaspora marocaine évoluant notamment en Europe".
 
Deux stages de présélection ont pu être organisés afin d'aborder dans les meilleures conditions leur entrée en lice, prévue le 8 mai, a-t-il ajouté, tout en se félicitant de "l'accueil réservé à la délégation marocaine au sein du club de Lormont Rugby (Gironde) qui a mis tout son dispositif à la disposition de notre équipe".
 
"Actuellement, nous sommes en train de finaliser la liste de l'équipe féminine du Maroc devant disputer son premier rendez-vous continental", a relevé M. El Arf.
 
Lors de la Coupe d'Afrique de rugby féminin, le Maroc affrontera trois équipes, à savoir la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe, une compétition permettant d'accéder au Top 4 du continent ainsi que la qualification pour la Coupe du monde de la discipline.
 
Un premier rassemblement de joueuses seniors et cadettes avait été organisé du 7 au 9 novembre dernier en France, dans le cadre de la recherche de sportives talentueuses.
 
D'après le responsable, le Maroc s'apprête à s'inscrire dans le concert des nations des compétitions internationales de rugby féminin, particulièrement la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe Arabe.

Libé

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Tags : Coupe d'Afrique, EN féminine de rugby, préparatifs

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