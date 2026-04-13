Liga : Le Barça fait un pas de plus vers un 29èmetitre

Une invincibilité qui se poursuit et un titre qui lui tend les bras: large vainqueur du derby contre l'Espanyol (4-1) samedi, le FC Barcelone a profité du match nul du Real Madrid la veille pour se rapprocher d'un 29e titre en Liga.



A trois jours de sa mission "remontada" en quart de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, le champion d'Espagne en titre a fait un pas de géant vers la conservation de sa couronne grâce à un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (9e, 25e) et à deux autres buts inscrits en fin de match, l'un par le prodige catalan Lamine Yamal, auparavant double passeur décisif (87e), l'autre par l'Anglais Marcus Rashford (89e).



Cette 16e victoire en 16 matches à domicile en championnat cette saison permet au Barça (1er, 79 points) d'accroître son avance en tête de la Liga, avec neuf longueurs de plus que le Real, qui a probablement dit adieu au titre vendredi en concédant le match nul (1-1) face à Gérone.



Le milieu offensif de l'Espanyol Pol Lozano avait réduit l'écart en deuxième mi-temps d'une frappe tendue de l'entrée de la surface (56e).



A sept journées de la fin du championnat, et avec un Clasico à jouer au Camp Nou début mai, les hommes d'Hansi Flick sont encore en position d'atteindre la barre symbolique des 100 points, même si aucun faux-pas ne leur sera permis.



"Neuf points d'avance, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas encore fait. Tant que nous ne serons pas sacrés champions je n'accepterais pas que mes joueurs jouent comme si c'était déjà acquis", a réagi l'entraîneur allemand.



Au sujet du quart de finale retour de C1 mardi face à l'Atlético, l'ex-coach du Bayern a affirmé que son équipe n'avait pas besoin de "produire un miracle" pour remonter son déficit de deux buts, mais simplement "d'un match parfait".



A l'aube d'une semaine cruciale, avec ce choc contre le Barça, mardi, puis la finale de Coupe du Roi, samedi face à la Real Sociedad, les Colchoneros ont subi une troisième défaite de suite en Liga sur la pelouse du Séville FC (2-1).



L'Atlético (4e, 57 points), qui alignait une équipe C avec la moyenne d'âge la plus jeune de son histoire (23 ans et neuf mois), sans la plupart de ses titulaires, s'est incliné sans vraiment se battre au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.



C'est le capitaine sévillan Nemanja Gudelj qui a donné la victoire au club andalou de la tête sur corner (45e+2, 2-1), alors que le jeune latéral espagnol de l'Atléti Javier Bonar (35e, 1-1) avait répondu à l'ouverture du score sur pénalty du Nigérian Akor Adams (10e s.p, 1-0).



Ce premier succès depuis fin février permet au Séville FC (15e, 34 points), en lutte pour le maintien, de quitter la zone de relégation avec trois longueurs d'avance sur Majorque (18e, 31 points) et deux sur Elche (17e, 32 points), qui s'était également donné de l'air en s'imposant (1-0) contre Valence (14e, 35 points).



Plus tôt dans l'après-midi, la Real Sociedad (7e, 42 points) a elle manqué l'opportunité de revenir à hauteur du Celta Vigo (6e, 44 points) dans la course à l'Europe en laissant Alavés (16e, 33 points) arracher le match nul (3-3) à la 97e minute.

