Premier League : Arsenal craque au pire moment

Liverpool avec Mohamed Salah a retrouvé des couleurs et la victoire samedi contre Fulham (2-0) avant la venue du Paris Saint-Germain à Anfield, dans une Premier League où le leader Arsenal a craqué, à domicile contre Bournemouth (2-1).



Le gâchis des Gunners relance totalement le suspense dans la course au titre.



Arsenal (70 pts) conserve certes une avance de neuf points sur son dauphin mancunien (61 pts). Mais ce dernier a disputé deux matches en moins et accueille le week-end prochain son rival londonien, dans ce qui ressemble de plus en plus à une "finale" pour le sacre.



En attendant, les Gunners se sont tiré une balle dans le pied, au pire moment, alors que l'Angleterre ne cesse de débattre sur leur capacité à résister à la pression dans le sprint final.



En l'espace de trois semaines, Mikel Arteta et ses hommes ont subi trois défaites en quatre matches, autant que lors des 49 rencontres précédentes disputées cette saison.



"C'est un véritable coup de massue", a reconnu l'entraîneur. "Maintenant, tout dépend de la façon dont on va réagir. (...) Aujourd'hui c'est douloureux, c'est un sentiment terrible, mais demain sera un autre jour. Si quelqu'un m'avait dit en août que nous serions dans cette position aujourd'hui en avril, je suis sûr que nous aurions tous signé tout de suite".



Privé de plusieurs titulaires habituels (Calafiori, Timber, Odegaard et Saka), blessés, Arsenal a manqué de jus, d'idées et d'un peu de courage, peut-être, face à des visiteurs non dénués d'ambition, au pressing haut et aux circuits de passes bien huilés.



Les Cherries ont été récompensés de leur bonne entame grâce à l'attaquant français Junior Kroupi (17e), en embuscade au second poteau pour reprendre un centre d'Adrien Truffert dévié par William Saliba.



L'ex-Lorientais de 19 ans a atteint à cette occasion la barre des dix buts en Premier League, ce qu'aucun joueur de moins de 20 ans n'avait réalisé pour sa première saison dans l'élite anglaise depuis Robbie Keane en 1999-2000 avec Coventry City (12).



La nervosité s'est propagée jusque dans les travées de l'Emirates, où chaque passe manquée ou en retrait s'est accompagnée de grognements d'impatience.



Arsenal a égalisé avec un pénalty de Viktor Gyökeres (35e), Arteta a lancé la cavalerie avant l'heure de jeu en faisant entrer Eze, Trossard et Dowman, mais c'est Bournemouth qui a eu le dernier mot via Alex Scott (74e).





Liverpool a de son côté renoué avec la victoire contre Fulham (2-0) après trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, dont celle contre le PSG (2-0) mercredi en quart aller de Ligue des champions.



Renverser le champion d'Europe mardi prochain à Anfield reste difficilement imaginable pour l'équipe d'Arne Slot, mais elle a au moins stoppé l'hémorragie et retrouvé un peu de couleurs.



Le succès s'est écrit en première période avec des jolis buts des ailiers, Rio Ngumoha à gauche (36e) et Mohamed Salah à droite (40e).



L'Egyptien, laissé sur le banc au Parc des princes, a réalisé une belle performance au sein d'une équipe légèrement remaniée, dans une animation résolument offensive qui lui convient.



Ce succès permet de sécuriser la cinquième place (52 points), qualificative pour la prochaine Ligue des champions, avant le match de Chelsea (6e, 48 pts) dimanche contre Manchester City.



En milieu d'après-midi, Brentford (7e) et Everton (8e) se sont aussi livré une intense bataille pour les places européennes, terminée à deux buts partout et une égalité au classement, avec 47 points chacun.



Chez eux, les Bees ont piqué deux fois avec leur attaquant brésilien Igor Thiago, buteur sur pénalty et d'une déviation heureuse, mais Everton a égalisé autant de fois, dont la dernière par Kiernan Dewsbury-Hall dans le temps additionnel.



Brighton (9e, 46 pts) suit de près au classement après sa victoire 2-0 chez l'avant-dernier Burnley.