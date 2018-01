Mohamed Ben Abdelkader à la Chambre des représentants : Les ressources humaines, un prélude à la réforme de la fonction publique

Les ressources humaines constituent une entrée en matière de réforme de la fonction publique dont la diversité des régimes de base reflète un aspect des grands dysfonctionnements de ce système. C’est ce qu’a déclaré lundi Mohammed Benabdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, en réponse à une question du groupe du PAM à la Chambre des représentants portant sur les différents statuts de la fonction publique.

Dans ce cadre, il a tenu à préciser qu’il existe des statuts particuliers des personnels communs aux différents départements ministériels, ceux des personnels propres à chaque administration et ceux concernant certains établissements publics ainsi que des statuts spéciaux.

Mohammed Benabdelkader a fait savoir également que la structure organisationnelle de la fonction publique et ce jusqu’à l’année 2010 était des plus complexes et se composait de pas moins de 58 statuts. Et de rappeler que grâce aux efforts déployés par les différents gouvernements qui se sont succédé, ce nombre a été réduit à 39.

Mohammed Benabdelkader a exprimé aussi la volonté de son département à poursuivre ses efforts à même d’établir une sorte d’homogénéité au sein de la fonction publique et une justice au niveau des salaires.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique n’avait de cesse de rappeler depuis qu’il est à la tête de ce département que la révision du système de la fonction publique figure parmi les chantiers importants sur lesquels travaille le ministère avec pour objectif d'améliorer les performances, l'efficience de l'administration publique, et son efficacité conformément aux critères de qualité, de transparence, de responsabilité, notamment à travers la professionnalisation de la fonction publique et le développement des méthodes de gestion.

Il avait également fait savoir que l'approche de cette révision passe en premier lieu par la restructuration du système de la haute fonction publique eu égard à son rôle axial tant dans la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques dans les formes requises que dans l'appui aux réformes structurantes, et la conduite du changement dans l'administration publique.

Cette approche est, selon lui, à même de consolider la bonne gouvernance et la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, ce qui permettra d’améliorer les services offerts aux citoyens.