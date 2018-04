Mobilisation totale des élus locaux

Le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab a réitéré sa mobilisation totale pour faire face aux manœuvres et intrigues ourdies contre le Maroc dans le but de nuire à l’intégrité territoriale du Royaume et à sa stabilité.

Dans un communiqué, le conseil souligne que «les différentes instances de la région et l’ensemble de la population, des élus, des chioukh, des notables, de la société civile et des acteurs économiques dans la région réaffirment leur adhésion constante et leur mobilisation entière derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale et l’unité du Royaume et la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région».

Le Conseil régional a, dans ce sens, dénoncé les agissements provocateurs du Polisario, notant que ces manoeuvres constituent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur la nécessité de maintenir le statut de la zone tampon comme il était auparavant.

Il a, de même, fait part de son rejet total des tentatives des séparatistes visant à changer les données sur le terrain dans la zone tampon, mettant en garde contre ces provocations qui sont de nature à saper le processus de règlement de ce conflit artificiel et les efforts déployés dans ce sens par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Köhler.

L'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) a, elle aussi, réitéré son engagement total dans la mobilisation nationale pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et dans toutes les initiatives nationales visant à mettre un terme aux provocations des ennemis de l'intégrité territoriale et à l'atteinte à la souveraineté du Maroc sur ses territoires.

Dans un communiqué, l'Association a salué la position du Maroc, qui s'est toujours distinguée par son engagement responsable et permanent en faveur du processus pacifique et sa disposition à poursuivre la coopération avec le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel, et ce suite aux «provocations continues des ennemis de l'unité territoriale du Maroc, dont la dernière est la violation flagrante de la zone tampon du Sahara marocain par les mercenaires du Polisario et ceux qui les soutiennent et qui s'étend actuellement à plusieurs zones à l'est du dispositif sécuritaire et défensif au Sahara marocain visant essentiellement à saper le processus politique onusien à travers la provocation de tensions, la mise en échec des efforts de résolution et le changement de donne sur le terrain».

Dans le cadre de la mobilisation nationale permanente et la vigilance du peuple marocain et son dévouement à la défense des constantes de la Nation et son unité nationale et territoriale, l'AMPCC, qui regroupe les présidents de toutes les collectivités territoriales du Royaume, a souligné qu'elle se félicite des efforts nationaux visant à réaliser un développement local, économique et social qui se traduit par le modèle de développement des provinces du Sud.

L'AMPCC a affirmé, dans le cadre du consensus national sur les questions décisives ayant marqué à travers l'histoire la mobilisation du peuple marocain et son édifice civilisationnel derrière ses glorieux Souverains, son entière détermination à poursuivre le renforcement et l'immunisation des acquis démocratiques locaux et la promotion du développement et de la justesse de notre cause nationale dans les diverses instances et organisations internationales et régionales au sein desquelles l’association est membre, conclut le communiqué.