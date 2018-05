Mobilisation pour assurer l'approvisionnement du marché durant le Ramadan

Des efforts intenses sont déployés pour que la nouvelle structure du Conseil de la concurrence voie le jour dans les plus brefs délais, a affirmé, jeudi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

S'exprimant lors du point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, il a relevé que nombre d'instances et conseils mis en place avant l'adoption de la Constitution de 2011 ont continué de fonctionner et de s'acquitter de leurs missions même avant la promulgation de leurs lois organiques à l'instar de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

D'autre part, il a relevé que le soutien au pouvoir d'achat des citoyens est l'une des priorités et préoccupations majeures du gouvernement, rappelant à cet égard nombre de mesures prises à ce propos, notamment l'élargissement de la base des bénéficiaires du Fonds de solidarité familiale, l'augmentation du nombre des bénéficiaires des bourses universitaires, de la retraite minimum, des salaires et des allocations familiales, ainsi que la mise en place d'une bourse de la formation professionnelle.

Le gouvernement demeure mobilisé pour protéger le consommateur et assurer l'approvisionnement du marché national en produits de base lors du mois de Ramadan, a indiqué le ministre, rappelant les réunions de la commission ministérielle présidée par le ministre de l'Intérieur et chargée de contrôler les prix et lutter contre la concurrence déloyale et le monopole.

Cette commission se charge, avec l'adhésion de l'ensemble des secteurs gouvernementaux, de contrôler les prix et la sécurité sanitaire des produits, et de lutter contre la concurrence déloyale, la spéculation ou encore les hausses illégales des prix, a-t-il rappelé, précisant qu’elle a lancé la ligne téléphonique n°5757 et que décision a été prise de se mobiliser au niveau de l’administration territoriale de toutes les régions et au niveau des préfectures, des caïdats et des pachaliks, afin d’œuvrer à la protection des droits des consommateurs et lutter contre toute pratique leur portant atteinte.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Saâd Eddine El Othmani a assuré dans ce cadre que toutes les précautions nécessaires ont été prises en vue d’assurer l'approvisionnement des marchés en produits de qualité et en quantités suffisantes qui sont demandés par les citoyens en ce mois béni, particulièrement ceux de première nécessité.

Le chef du gouvernement a indiqué que ce sujet sera traité en profondeur sur la base de rapports et de données.