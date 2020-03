Mise à niveau de l’hôpital Lalla Hasnaa de Youssoufia

Le Groupe OCP, Site Gantour, a entamé courant cette semaine, une opération de mise à niveau de l’hôpital provincial Lalla Hasnaa à Youssoufia, avec comme objectif de contribuer aux efforts nationaux consentis en vue d’enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Ainsi des bénévoles du programme "Act4Community" du groupe OCP ont participé aux travaux d’entretien menés dans les différents pavillons et dépendances de cet établissement hospitalier, et ce en coordination avec la délégation provinciale de la santé.

Ces opérations de mise à niveau ont porté sur l’entretien des installations électriques, la peinture des murs, les travaux de plomberie en plus de l’équipement de l’hôpital en matériels médicaux et de désinfection et stérilisation nécessaires, outre la mise en place de générateurs d’oxygène.

Le groupe OCP poursuit aussi des opérations de désinfection et de stérilisation des pavillons de l’hôpital et des centres sanitaires de la province de Youssoufia pour la protection de la santé des citoyens.

En parallèle, les bénévoles du programme "Act4Community" ont organisé des campagnes de sensibilisation, à large échelle, en utilisant les haut-parleurs et sillonnant les différents quartiers de la ville, invitant, dans ce sens, les habitants à rester chez eux et à ne pas sortir qu'en cas d'extrême nécessité.

Le Groupe a aussi adhéré à l’opération d'enseignement à distance (e-learning) en mettant le siège et les équipements de l’école YouCode (Ecole de programmation numérique) à la disposition de la Direction provinciale de l’éducation nationale pour la production et la diffusion de contenus numériques au profit des apprenants.

Ces initiatives menées par le Groupe OCP, Site Gantour, visent à accompagner les efforts de lutte contre la propagation de cette pandémie.