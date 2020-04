Mesures pour la protection des magistrats et des justiciables

Le ministère de la Justice a pris une série de mesures pour protéger les magistrats, cadres, fonctionnaires et justiciables au niveau de l'administration centrale, des services déconcentrés et des différents tribunaux du Royaume, dans le cadre des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Parmi ces mesures, le ministère a cité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire et de déléguer la procédure de versement de la majeure partie de ces crédits aux directeurs déconcentrés dans toutes les Cours d’appel du Royaume, pour l’acquisition et la distribution des équipements de prévention au sein des différents tribunaux et services judiciaires, pour la stérilisation et la désinfection des espaces communs (ascenseurs, escaliers, poignées de portes…), de même que de fournir tous les produits et matériaux d’hygiène, de stérilisation et de désinfection au niveau de l’administration centrale et des tribunaux pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Ces mesures consistent également en la création d'une cellule au niveau de l'administration centrale du ministère de la Justice, dont la mission est de suivre et d’accompagner les travaux des directions déconcentrées et de les soutenir sur les plans matériel et logistique.

Par ailleurs, conformément à la circulaire N° 01 du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration du 16 mars 2020, le ministère de la Justice a adressé une note à ses fonctionnaires administratifs, les appelant à adopter un système de présence rotatif, ne portant pas préjudice au bon fonctionnement de l'établissement, réduisant la surpopulation au sein des bureaux et limitant la tenue de réunions sauf en cas de nécessité extrême de manière à préserver la sécurité des personnes, a souligné le ministère dans un communiqué.

Dans le domaine du numérique, le ministère de la Justice a annoncé qu’en plus des services numériques fournis au service des usagers et justiciables via son portail électronique mahakim.ma, de nouveaux services à distance verront le jour pour limiter le déplacement des usagers et des justiciables aux tribunaux et administration centrale.

Le ministère a, d’autre part, réitéré son soutien à l'effort national de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, notant qu’il apporte toutes ses ressources matérielles, humaines et logistiques pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Dans ce sens, le ministère s’engage à ne ménager aucun effort pour assurer la protection et la sécurité sanitaire des magistrats, fonctionnaires et usagers, appelant à davantage de coordination entre les différentes composantes du système judiciaire pour la réalisation efficace des mesures gouvernementales, conclut le communiqué.