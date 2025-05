Message de fidélité et de loyalisme de la Famille des Forces Armées Royales à SM le Roi

La Famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, le 14 mai, du 69e anniversaire de la création des FAR.



Voici la traduction de ce message :



"Louange à Dieu,

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,



Votre Majesté, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales,



Majesté,



À l’occasion de l’avènement du 14 mai, qui coïncide cette année avec la commémoration du soixante-neuvième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales, avec toutes leurs composantes, terrestres, aériennes, navales et Gendarmerie Royale, ont l’insigne honneur d’adresser, avec déférence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, leurs sincères sentiments d’obéissance, de loyalisme, d’estime, de fidélité et de reconnaissance, et d’exprimer leur attachement indéfectible au pacte de la Baia et au Glorieux Trône Alaouite.

En célébrant l’anniversaire de sa création par Votre auguste Grand-Père, Feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde, et dans la continuité de la sollicitude dont elle jouissait auprès de Votre vénéré Père, Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, la Famille des FAR exprime son immense joie de faire part à Votre Auguste Personne de sa fierté pour la Haute Sollicitude et la Haute Bienveillance dont Votre Majesté L’entoure.



Majesté,



L’ensemble des composantes des Forces Armées Royales, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, ont l’insigne honneur d’exprimer, avec déférence et considération, leur pleine mobilisation derrière leur Chef Suprême, faisant part de leur profonde gratitude et de leur immense fierté pour Votre Sage conduite, guidées en cela par Vos Hautes Orientations et Instructions visant le renforcement des capacités et compétences des FAR, ainsi que de leur préparation en vue de s’acquitter de leurs missions et devoirs au service de la Patrie et de la défense de ses frontières, en faisant montre d’une grande compétence et d’une vigilance permanente.



Puisse Dieu perpétuer la gloire de Votre Majesté, guider Vos pas, Vous préserver en tant que recours et rempart infranchissable et en tant que source d’inspiration pour cette Nation, sur la voie de son progrès et de sa prospérité, et Vous accorder longue vie.



Que le Très-Haut comble Votre Majesté en les Personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dieu l’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah".