Message de fidélité et de loyalisme à S.M le Roi du président de la Chambre des représentants

Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l'occasion de la clôture de la deuxième session de la cinquième année législative de la dixième législature. Dans ce message, M. El Malki exprime, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères et profondssentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi, implorant le Très-Haut de Lui accorder santé, bien-être et quiétude. M. El Malki saisit également cette occasion pour souhaiter la satisfaction Royale de l'action accomplie par la Chambre des représentants pendant près de cinq ans de travail continu, d'assiduité et de persévérance, dans un esprit collectif et une performance empreinte d'harmonie, de complémentarité, de dialogue et d'écoute,soulignant que la démarche adoptée dans toutes les actions illustre la démocratie représentative honnête, basée sur l'entente comme un choix, une perspective et une culture politique. La Constitution du Royaume constitue la référence de l'ensemble des actions de la Chambre, qu'ils'agisse de la législation, du contrôle de l'action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques ou de la diplomatie parlementaire, affirme-t-il, ajoutant qu'en même temps et avec la même détermination, cette institution a été guidée, tout au long des années de travail, parles hautes orientations Royales dans la mise en place de ses plans et programmes, la concrétisation des idées et dans la mise en œuvre des initiatives. "Nous sommes fiers de ce que nous avonsréalisé, en tant que responsables parlementaires et acteurs politiques, au profit de notre pays et de votre peuple fidèle, et au service de nos causes nationales, notamment la question de notre intégrité territoriale, et des intérêts suprêmes de notre pays. Ce qui a forcé l'admiration des amis et des personnes justes", écrit M. El Malki dans ce message. Les multiples répercussions de la pandémie de Covid-19 n'ont pas empêché la Chambre de poursuivre l'action parlementaire à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, dit-il, soulignant que les parlementaires n'ont ménagé aucun effort pour assumer la responsabilité nationale, tout en prenant en compte, de plus en plus, les directives Royales précieuses en matière d'anticipation, d'initiative et de travail continu pour concrétiser des idées, renforcer les cumuls positifs et avancer vers les divers fronts d'action nationale qui "n'acceptent ni hésitation ni report". M. El Malki relève que les parlementaires ont toujours pris en considération les directives et les instructions Royales, en particulier la nécessité de la coordination au sein du Parlement et le dialogue entre les composantes nationales à l'intérieur et à l'extérieur de la première Chambre, la promotion de la culture de l'entente dans la réflexion, la planification et le rendement, dans les décisions et positions et dans la mise en œuvre de projets et de chantiers en relation avec les attributions constitutionnelles de la Chambre des représentants ou en ce qui concerne les performances politique, diplomatique et de communication. La Chambre des représentants a réussi principalement à faire de l'entente une pierre angulaire de la transformation et du développement politiques dans le pays, poursuit-il. Les membres de la première Chambre du Parlement ont toujours veillé à mettre en œuvre les dispositions de la Constitution et les articles du règlement intérieur de la Chambre en ce qui concerne l'action parlementaire, législative et le contrôle et ont réussi à se mettre d'accord sur plusieurs projets et initiatives au cours de cette législature, avec l'adoption à l'unanimité de plus de 80% de toutes les lois approuvées.