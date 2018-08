Mendyl rejoint Harit à Schalke 04

L’international marocain Hamza Mendyl foulera dorénavant les pelouses de la Bundesliga, puisqu’il s’est engagé avec le club de Schalke 04. Après la visite médicale jeudi soir, le latéral gauche a paraphé vendredi un contrat à long terme, le liant au septuple champion d’Allemagne pour cinq saisons, alors qu’il avait failli rejoindre la semaine dernière, la Premier League et le club entraîné par Rafael Benitez, Newcastle. Mais le transfert avait capoté faute de permis de travail accordé.

Placé sous haute surveillance par la direction nationale de la gestion des comptes (DNCG), son désormais ex-club, le LOSC, dont la masse salariale est encadrée et qui doit encore trouver près de 40 millions d’euros avant le premier septembre et la clôture du mercato estival pour satisfaire le gendarme financier français, voit d’un bon œil ce transfert qui devrait lui rapporter la somme de 7 millions d’euros, effectuant au passage une plus-value conséquente pour un joueur acquis en 2016 à l’Académie Mohammed VI, contre une modeste indemnité de formation.

A Gelsenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hamza Mendyl retrouvera son coéquipier en équipe nationale, le milieu de terrain Amine Harit, transfuge du F.C Nantes l’an dernier. Leur association fera certainement des étincelles, notamment lors du derby de la Rhur qui s’annonce chaud et lors duquel ils seront confrontés à un autre mondialiste, Achraf Hakimi, prêté cet été par le Real Madrid au Borussia Dortmund avec option d’achat.

Autre officialisation annoncée vendredi, le transfert d’En-Nesyri vers Léganes en provenance de Malaga pour un contrat de 5 ans. Au sein du club de la banlieue madrilène, célèbre pour son style de jeu attrayant et surtout pour sa présidente María Victoria Pavón, le gaucher formé à l'Académie Mohammed VI ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il y côtoiera Nabil El Zhar.