Melania Trump divorcée en 2020 ?

Melania Trump pense énormément à son avenir, surtout si son mari, Donald Trump, est amené à ne plus être président. Et si tel est le cas, pas sûr qu'elle restera très longtemps. Une source proche de la Première Dame a déclaré à Hollywood Life qu'elle se préparait à ne plus être la First Lady. "Melania prépare tranquillement sa vie en dehors de la Maison Blanche et probablement sans Donald", a-t-elle dit. "Elle réfléchit à toutes ses options concernant une vie loin du public et de la politique."

Sa principale préoccupation est de trouver un endroit qui convient à Barron Trump . "Melania pense à l'endroit où vivre qui conviendrait à Barron pour profiter d'une vie plus tranquille (...) Le divorce est vraiment une option, et Melania retient son souffle jusqu'à la fin de son mandat ..."

Le scénario le plus défavorable pour Melania serait que Donald soit élu pour un autre mandat. "Cependant, si Donald est réélu, elle sera dévastée (...) Melania ne peut tout simplement pas supporter quatre années de plus sous cette pression..."

L'ancien mannequin était en colère contre Donald notamment sur la façon dont il avait géré le décès de John McCain. "Donald pense que cela le fait paraître fort quand il ne vacille jamais et qu'il reste toujours ferme dans son opinion, mais elle croit exactement le contraire et pense que la façon dont il a géré la situation de John McCain est l'exemple parfait."

On n'est presqu'arrivé au point de non retour...