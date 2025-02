Medhi Benatia, directeur du football de l'OM, suspendu trois mois pour son comportement contre Lille

Medhi Benatia, le directeur du football de l'OM, a été suspendu trois mois et le président de Lille Olivier Létang un mois pour leur comportement à la fin du 16e de finale de Coupe de France disputé le 14 janvier, a indiqué jeudi une source proche de la FFF.



Les deux dirigeants ont été suspendus par la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF), a-t-on indiqué de même source, confirmant une information de l'Equipe.



La fin de match entre Marseille et Lille au Vélodrome (1-1, Lille qualifié aux tirs au but) avait été très tendue autour des bancs de touche avec l'intervention d'Olivier Létang et l'exclusion de Medhi Benatia pour des propos véhéments contre le quatrième arbitre.

Les deux dirigeants avaient déjà été suspendus à titre conservatoire le 23 janvier, avant que la sanction définitive ne soit prise jeudi.



Dans un communiqué, le club a indiqué avoir "pris connaissance avec stupéfaction" de la décision et a annoncé faire appel et "le cas échéant, saisir les juridictions administratives compétentes en la matière".



L'OM "regrette une nouvelle fois l'incohérence et l'acharnement dont fait l'objet son directeur du football alors que les images diffusées ont clairement démontré l'absence de menace invoquée par M. Stinat, 4e arbitre lors de la rencontre OM-LOSC", explique le communiqué.



Interrogé par l'AFP, Mathias Chichportich, l'avocat de Medhi Benatia, a de son côté regretté "une décision incompréhensible, disproportionnée et incohérente" et a confirmé l'appel à venir. "Je plaide depuis 15 ans devant toutes les juridictions de France ou presque et je n'ai jamais vu ça, c'est lunaire", a-t-il ajouté.