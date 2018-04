Mecachrome investit 1,5 million d’euros pour l’extension de son site à Tanger

Le leader mondial dans la mécanique de haute précision “Mecachrome” et L’Electrolyse, spécialiste des procédés de traitement de surfaces, ont procédé, mercredi, à l’inauguration de l’extension du site de MK Aero à la zone franche de Tanger.

Ce projet, qui a duré trois ans, a permis à Mecachrome de se doter de 5.000 m2 supplémentaires et de nouvelles lignes de traitement de surface, indique un communiqué conjoint des deux entreprises.

Installé sur la zone franche de Tanger depuis 2008 sous la dénomination MK Aero, le groupe Mecachrome a conclu en 2012 un partenariat avec la société L’Electrolyse qui a été couronné par la création de la société Lelma, rappelle le communiqué. A noter qu’avec l’extension du site de MK Aero à Tanger et le développement des moyens du site de Lelma, les entreprises entendent développer leurs entités à coûts compétitifs, rapporte la MAP.

Dans ce cadre, la superficie totale du site de Tanger, désormais de 8.000 m2, permet de répondre à une croissance d’activité importante, notamment avec le démarrage en 2017 des Ebay doors A320, pour son client Stelia, filiale d’Airbus.

Dès la fin du premier semestre 2018, Mecachrome assemblera pour Stelia le plancher T11 pour l’A350 constitué de 200 pièces élémentaires, dont une majeure partie sera produite chez MK Aero et Lelma avec également une part de sous-traitance à des sociétés locales.

Cette forte activité est pour la première fois portée directement par MK Aero, grâce aux développements de compétences réalisés depuis 10 ans sur son site et le dynamisme des femmes et des hommes qui composent ses équipes, qui s’élèvent à 280 personnes, outre la mise en place d’une structure d’achat et de sous-traitance sur le territoire marocain.

Lelma, située en face de l’usine MK Aero, est l’entité de traitements de surface qui permet aux deux structures de proposer une offre complète pour les pièces aéronautiques de grandes dimension fabriquées à Tanger.

Le groupe Mecachrome s’est forgé une réputation internationale d’intégrateur de premier rang auprès de ses clients parmi lesquels figurent Airbus, Boeing, Safran, et Rolls Royce. Il possède 13 sites de production dans le monde et emploie plus de 3.000 personnes, alors que son chiffre d’affaires s’est élevé à 410 millions d’euros en 2017, dont 80% sont générés par le secteur aéronautique.