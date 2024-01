Mauvaise soirée pour la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire, pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a chuté jeudi face au Nigeria (0-1), alors que l'Egypte a sauvé le point du nul face au Ghana (2-2), mais s'inquiète pour sa star Mohamed Salah, sorti blessé avant la pause.



Malgré les encouragements de près de 50.000 supporters présents au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, en banlieue d'Abidjan, les Eléphants n'ont pas confirmé leur victoire inaugurale contre la Guinée-Bissau (2-0). Ils ont encaissé un penalty (55e), après une faute dans la surface d'Ousmane Diomandé sur l'attaquant de Naples Victor Osimhen.



Une mauvaise opération pour les hommes de Jean-Louis Gasset, troisièmes du groupe A avec trois points, à une longueur du Nigeria et de la Guinée équatoriale, victorieuse plus tôt de la Guinée-Bissau 4-2. Auteur d'un triplé, Emilio Nsue est le grand artisan du succès de son équipe.



Beaucoup de buts également dans l'affiche du groupe B entre l'Egypte et le Ghana. Menée après un doublé de Mohammed Kudus, l'Egypte a arraché le nul grâce à Omar Marmoush et Mostafa Mohamed, qui ont profité de deux grosses erreurs ghanéennes.



Mais le fait marquant de la rencontre a été la sortie peu avant la pause de Mohamed Salah. L'attaquant vedette des Pharaons et de Liverpool a quitté la pelouse visiblement touché à la cuisse gauche.



L'Egypte est deuxième du groupe B à un point du Cap-Vert, leader surprise après sa victoire inaugurale contre le Ghana (2-1) et qui devait jouer vendredi contre le Mozambique (3e, 1 pt). Le Ghana est lanterne rouge avec un seul point et déjà quatre buts encaissés.