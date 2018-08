Mars n'a plus été aussi près de la Terre depuis 15 ans

La Terre et Mars n'ont plus été aussi proches depuis quinze ans, offrant aux curieux de l'espace des vues imprenables et lumineuses de la planète rouge.

Les astronomes du monde entier ont pointé leurs télescopes en direction du ciel, le 31 juillet, quand Mars était à une distance de 57,6 millions de kilomètres de notre planète.

"La planète rouge et la Terre n'ont pas été aussi proches depuis 2003 et ne le seront pas avant 2035", a indiqué la Nasa.

Un point de vue privilégié se situait à l'observatoire Griffith de Los Angeles, où il était possible d'admirer, à l'oeil nu, un point orange lumineux dans le ciel, selon une retransmission en direct organisée pour marquer l'évènement céleste.

"Mars nous envahit ce soir", a commenté le directeur de l'observatoire, Ed Krupp.

Le point le plus proche de la Terre avec l'orbite elliptique de Mars est arrivé à 11H00 GMT mardi, a précisé l'agence spatiale américaine.

Les astronomes sont intéressés par les déplacements de la planète rouge afin de mieux déterminer les meilleures périodes pour lancer leurs engins spatiaux.

Quand le Soleil, la Terre et Mars sont alignés, avec notre planète au milieu, un phénomène appelé "opposition" se produit, offrant la vue la plus claire de Mars.

"Autour de la période de l'opposition, une planète est à sa distance la plus proche de la Terre pour une année donnée", explique la Nasa.

La Terre et Mars sont alignées en opposition à peu près tous les deux ans. "C'est pourquoi la majorité des missions de la Nasa vers la planète rouge se font à au moins deux ans d'intervalle -- pour tenir compte de l'avantage de la distance plus rapprochée."

Pas de record battu cette année: la distance minimum possible entre la Terre et Mars, d'environ 54,6 millions de kilomètres, est rarement atteinte.

Il faut remonter à 2003 pour s'en rapprocher, lorsque Mars n'était "qu'à" 55,7 millions de kilomètres de la Terre, soit "le plus proche qu'elle n'a été en près de 60.000 ans", selon la Nasa.

La prochaine fois que Mars sera aussi proche de la Terre, comme en 2003, ne devrait pas arriver avant l'année 2287.

Pour ceux qui ont manqué Mars ce 31 juillet, pas de panique, la planète sera toujours visible dans le ciel étoilé pendant les prochains mois.