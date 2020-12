Marrakech rend hommage à plusieurs figures sportives locales

Le Comité directeur de l’association Kawkab Athletic Club de Marrakech (KACM)-omnisports a organisé vendredi soir, une cérémonie sous le signe "Le Sahara est marocain" au cours de laquelle, un vibrant hommage a été rendu à plusieurs figures sportives locales ayant brillé de mille feux dans plusieurs disciplines. Cette cérémonie en hommage aux sportifs locaux, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel de l’association, se veut un moment de reconnaissance et de gratitude pour leurs efforts consentis et leur engagement en faveur du rayonnement de la pratique sportive aux niveaux national et local.



Parmi les personnalités sportives honorées lors de cet événement figurent le joueur international de handball, Abdelali Benhajji, l’arbitre international de football, Hicham Tiyazi, l’entraîneur international de jeu d’échecs, Hassan El Merzougui Abdou, l’athlète Abdelati El Guesse et le cycliste marocain médaillé d’or au Championnat arabe de cyclisme (Le Caire 2020), Achraf Ed-Doghmi.



Cette soirée a été aussi marquée par la signature d’une convention de partenariat entre le comité directeur du KACM-omnisports et le KACM, section basketball ainsi que par le renouvèlement de la convention de partenariat avec l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS), section Marrakech. Cette rencontre, qui s’est déroulée dans le respect strict des mesures préventives visant à enrayer la propagation de la Covid19, a été rehaussée par la présence de grandes figures des mondes du sport, de l’art, de la presse et des médias.