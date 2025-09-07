Augmenter la taille du texte
Lundi 8 Septembre 2025

Marrakech-Safi : Plus de 6.500 entreprises créées au S1-2025
Le nombre d’entreprises créées dans la région de Marrakech-Safi durant le premier semestre de l'année en cours s’élève à 6.508, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces créations d'entreprises sont réparties principalement entre les personnes morales (5.250) et les personnes physiques (1.258), précise l'OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création des entreprises.

La préfecture de Marrakech, précise la même source, arrive largement en tête avec 5.110 nouvelles entreprises, suivie des provinces de Safi (516), Essaouira (271), El Kelaâ des Sraghna (265), Benguérir (158), Chichaoua (108) et Youssoufia (80), rapporte la MAP.

Par secteur d'activité, le commerce s’accapare la part du lion avec 27,25% des entreprises créées à fin juin dernier, suivi du bâtiment et activités immobilières (24,41%), des services divers (19,58%), des hôtels et restaurants (10,58%), des transports (6,12%), de l’industrie (5,82%), des TIC (3,01%), ainsi que des activités financières (1,67%) et de l’agriculture et pêche (1,56%).

Pour ce qui est de la forme juridique, 64,4% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des SARL avec 35% et des sociétés anonymes (0,2%).

Au niveau national, 56.611 entreprises ont été créées au cours des six premiers mois de 2025, dont 40.328 personnes morales et 16.283 personnes physiques.

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 17.620 entreprises créées à fin juin dernier, devant Rabat-Salé-Kénitra (7.294), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7.203), Marrakech-Safi (6.508), Fès-Meknès (3.926), Souss-Massa (3.785), l’Oriental (3.243), Laâyoune-Sakia El Hamra (2.035), Dakhla-Oued Eddahab (1.933), Béni Mellal-Khénifra (1.419), Drâa-Tafilalet (1.238), et Guelmim-Oued Noun (407).

Tags : entreprises créées, Marrakech-Safi, S1-2025

