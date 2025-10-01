Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Marrakech: Hausse de 5% des nuitées dans les EHTC à fin juillet

Mercredi 1 Octobre 2025

Marrakech: Hausse de 5% des nuitées dans les EHTC à fin juillet
Autres articles
Le volume des nuitées réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a enregistré une hausse de 5% à fin juillet dernier, atteignant un total de 5.811.706 contre 5.553.984 nuitées une année auparavant, selon l'Observatoire du Tourisme.

Ainsi, le taux d'occupation dans les EHTC de la Cité Ocre s'est situé à 69% au cours des sept premiers mois de l'année en cours, contre 67% par rapport à la même période de 2024, précise l'Observatoire dans ses statistiques sur l'évolution du tourisme au Maroc pour le mois de juillet.

Au cours du mois de juillet dernier, les établissements hôteliers classés de Marrakech ont affiché une baisse de 5% du nombre de nuitées, totalisant 753.190 nuitées, contre 791.477 nuitées en juillet 2024.

Au niveau national, le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a atteint plus de 17,13 millions de nuitées à fin juillet 2025, en hausse de 12% par rapport à la même période un an auparavant, relève l’Observatoire.
Ces nuitées, poursuit la même source, se répartissent sur le tourisme national (+6%) et le tourisme international (+14%).
 

Libé

Lu 107 fois

Tags : juillet, Marrakech, nuitées dans les EHTC

High-tech | Entreprises | Bourse | Automobile | Tourisme

Bourse

La Bourse de Casablanca termine dans le rouge

29/09/2025
La Bourse de Casablanca termine dans le rouge

Entreprises

Dari Couspate : Un résultat net consolidé de 25,93 MDH à fin juin 2025

01/10/2025

Marsa Maroc : le RNPG grimpe de 23,4% au S1-2025

01/10/2025
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Marrakech: Hausse de 5% des nuitées dans les EHTC à fin juillet

01/10/2025 - Libé
Agenda
    Aucun événement à cette date.