Les professionnels du tourisme andalous et marocains s’engagent à promouvoir Essaouira comme destination d’exception

Les professionnels du tourisme andalous et marocains ont réaffirmé, mercredi lors d'une rencontre à Séville, leur engagement à promouvoir la ville d'Essaouira comme une destination unique, avec sa propre identité et son modèle touristique particulier.



La réunion a été l'occasion pour les participants d'insister sur l'importance de promouvoir la ville d'Essaouira comme une destination touristique émergente, qui accueillera l'année prochaine deux millions de visiteurs du monde entier et qui dispose d'infrastructures de premier ordre pour les accueillir, compte tenu de l'essor considérable que la ville a connu ces dernières années.



Ainsi, alors qu'elle comptait sept hôtels en 1991, elle en compte aujourd'hui plus de 600, dont beaucoup sont situés en plein coeur de la ville, sans circulation et avec le charme des riads typiques de la région.



De même, la ligne aérienne qui relie directement Séville et Essaouira depuis cet automne a été renforcée et propose désormais deux vols hebdomadaires, rendant cette ville plus accessible et facilitant sa visite. De plus, selon les chiffres du Sevilla City Office, entre novembre de cette année et mars 2026, quelque 15.480 places sont prévues pour les vols entre les deux villes, ce qui coïncide avec une saison où les températures sont splendides à Essaouira, rapporte la MAP.



Ont participé à cette réunion, pour la partie marocaine, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay, le directeur de l'Office national marocain du tourisme en Espagne, Khalid Mimi, le président du Conseil provincial du tourisme d'Essaouira, Redwane Khanne, le responsable de la zone sud de l'Espagne de l'ONMT, Youssef Alaoui, et Zakaria Khanne du Conseil provincial du tourisme d'Essaouira.



Du côté espagnol, étaient présents Jose Manuel Lastra Picazo, vice-président de la CEAV (Confédération espagnole des Agences de voyages), Luis Arroyo Marín, président de la Fédération andalouse des Agences de Voyages (FAAV), Luis Fernández Palacios González Castejón, secrétaire général de la CEA (Confédération des entrepreneurs d'Andalousie), Rafael Gallego Nadal, président d'honneur de la CEAV, Beatriz Arilla, du Sevilla City Office, et Francisco Jose Muñoz Martín, secrétaire technique de la FAAV.



La rencontre a débuté par une présentation, par la partie marocaine, des attraits de la ville d'Essaouira, mais aussi des particularités qui la rendent unique et la différencient des autres destinations. A cet égard, il a été souligné qu'Essaouira peut se targuer d'avoir l'une des vies culturelles les plus dynamiques de son environnement, ayant été désignée Ville créative de la musique par l'UNESCO en 2019, en reconnaissance de sa riche scène musicale et de son héritage culturel.



En outre, la ville a été choisie pour accueillir la 18e session de la Conférence annuelle du Réseau des villes créatives en 2026, et sa médina est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2001. Elle possède un riche patrimoine artistique, notamment ses portes historiques et son port, quinze festivals et concours internationaux, un artisanat exceptionnel et un large éventail d'activités de nature et d'aventure.



Mais, en plus de tout cela, cette ville se distingue par son caractère ouvert et tolérant, par le brassage de personnes de cultures et de religions différentes, où la diversité est vécue tout à fait normalement. Cette identité propre fait d'Essaouira, selon M. Azoulay, un espace "où l'on obtient ce qui ne peut être obtenu dans aucune autre ville du monde, car on y célèbre la différence et on s'y réunit pour le simple plaisir de vivre ensemble". C'est le principal attrait de cette ville, qui offre à ses visiteurs un accueil chaleureux et, en définitive, un cœur.



A cet égard, M. Azoulay a souligné le caractère exceptionnel d'Essaouira en tant qu'espace où cohabitent des mosquées musulmanes, des synagogues juives et même une église chrétienne, "la seule de tout le Maroc dont les cloches continuent de sonner chaque dimanche pour appeler à la messe", un symbole de tolérance qui montre au monde entier qu'il est possible de faire les choses différemment.



A l'issue de cette présentation, les représentants du secteur ont manifesté leur engagement en faveur de la promotion de cette ville, car "le tourisme est l'industrie de la paix et de la culture ; c'est pourquoi il est très important de trouver des endroits dans le monde qui se vantent d'être des lieux de rencontre", comme l'a souligné José Manuel Lastra, vice-président de la CEAV.



En outre, les participants à cette réunion ont annoncé qu'ils effectueraient en décembre prochain une visite de prospection dans la ville d'Essaouira afin d'y organiser en 2026 la troisième convention de la FAAV, en collaboration avec l'ONMT et le Conseil provincial du tourisme d'Essaouira. Cet événement réunira 120 agents de voyage de toute l'Andalousie, ainsi que des experts en la matière et la presse spécialisée au niveau national.



Depuis le Seville City Office, Beatriz Arilla a également souligné l'engagement de la mairie de Séville en faveur des liens entre Séville et Essaouira, en promouvant également la ligne aérienne qui relie directement les deux villes depuis cet automne.



Ainsi, les bases ont été jetées pour que les nombreux liens culturels et affectifs qui unissent l'Andalousie à Essaouira soient de plus en plus connus et explorés par les voyageurs andalous.