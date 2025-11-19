Un média nigérian met en avant la richesse de l'offre touristique marocaine

Le portail d'information nigérian "Leadership" a mis en avant les atouts touristiques du Maroc et son ascension parmi les destinations phares à l'échelle mondiale.



Dans un article intitulé "Pourquoi visiter le Maroc ?", le média nigérian met en lumière les joyaux touristiques du Royaume et la diversité et la richesse de son offre, allant des villes impériales et des anciennes médinas aux stations balnéaires et paysages naturels impressionnants.



“Rares sont les destinations qui offrent une telle diversité", écrit le site d'information, notant que les touristes sont invités "à explorer les montagnes de l'Atlas, avec leur air frais et leurs panoramas à couper le souffle, puis partir pour le désert pour une balade à dos de chameau à travers les dunes dorées".



Pour les amateurs de la mer, des villes comme Essaouira et Agadir proposent de belles côtes, une ambiance décontractée et des fruits de mer frais, ce qui rend le Maroc "une destination où chaque voyageur trouve son bonheur", poursuit la même source.



En visitant le Royaume, les voyageurs seraient enchantés par l'accueil chaleureux et l'hospitalité à la marocaine, tout en découvrant un riche patrimoine culturel, fruit d'un mélange harmonieux de diverses composantes et influences culturelles, qui se reflète dans l'artisanat, la gastronomie et les vêtements traditionnels.



L'architecture marocaine est d’une singularité remarquable et ses œuvres sont un régal pour les yeux et les papilles, fait valoir l’article, ajoutant que les touristes sont souvent fascinés par "des mosaïques colorées, des portes en bois sculpté et des cours paisibles entourées de plantes et de fontaines qui caractérisent l'architecture du pays".



“Des villes comme Fès, Rabat et Meknès regorgent de palais, de mosquées et de demeures historiques qui témoignent de siècles de savoir-faire. Même une simple promenade donne l'impression de se promener dans un musée à ciel ouvert", écrit le site d’information.



Parmi les forces du tourisme marocain, c’est son adaptation à plusieurs catégories de voyageurs et de budget. "Que vous préfériez les hôtels de luxe ou les maisons d'hôtes plus simples, le Maroc offre des options d'un excellent rapport qualité-prix", relève le média.

