Maroc Numeric Cluster labellisera une dizaine de startups marocaines innovantes lors du Smart City Expo 2018

Maroc Numeric Cluster (MNC) labellisera une dizaine de startups portant des projets innovants dans les domaines du territoire, des villes intelligentes, du transport, de la santé et de l'éducation, lors de Smart City Expo 2018 qui se tient du 18 au 20 avril, a annoncé mardi cette association à but non lucratif.

"Fidèle au rendez-vous annuel de Smart City Expo, Maroc Numeric Cluster a préparé pour sa participation à l’édition 2018 un programme des plus attrayants", a souligné la même source dans un communiqué.

Acteur majeur de l’innovation digitale au Maroc, Maroc Numeric Cluster a prévu aussi d’intervenir sur le thème de la "valorisation des données" en présentant ses enjeux et ses perspectives, rapporte la MAP,

"Ce domaine clé dans la transformation des villes permettra de créer des écosystèmes d’innovation autour des plateformes de données et leur valorisation", a indiqué l’association qui promeut l’innovation digitale marocaine.

Et de faire savoir que ce secteur ouvre un nombre important d’opportunités au profit des startups et des entreprises marocaines pour développer de nouveaux services à valeur ajoutée pour le citoyen, la ville et les entreprises.

Les participants à Smart City Expo pourront également rencontrer ces startups au stand MNC ainsi que quelques membres actifs de cette association dynamique, selon la même source.

Créée en 2010 grâce à une initiative du ministère de l’Industrie et de l’Economie du numérique et des acteurs privés de l’écosystème des TIC, l'Association Maroc Numeric Cluster contribue à l’émergence de projets innovants entre universités, centres de recherche, startups et entreprises TIC.