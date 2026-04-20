Maroc-Malaisie: Echanges sur la formalisation de l'économie et le développement local

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Conduite par des représentants du département du chef du gouvernement et du ministère de l'Économie et des Finances, la délégation a tenu, jeudi et vendredi derniers, une série de rencontres avec plusieurs départements ministériels malaisiens consacrées à la formalisation des micro-entreprises et des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à l'amélioration du climat des affaires et au développement économique local intégré, a indiqué un communiqué du ministère de l'Economie et des Finances.
Ces échanges ont permis à la délégation de s'enquérir des dispositifs et des politiques publiques déployés par la Malaisie pour accompagner la transition des acteurs de l'économie informelle vers l'économie formelle, ainsi que des mécanismes d'incitation et d'accompagnement de la dynamique de développement économique territorial, notamment au profit des TPME.
A cette occasion, les représentants marocains ont mis en avant la dynamique de développement que connaît le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.