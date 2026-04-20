Le Maroc, destination touristique “la plus tendance” d’Afrique

Le Maroc s’est imposé comme la destination touristique “la plus tendance” d’Afrique, souligne le groupe audiovisuel allemand ARD, qui a mis en avant l’attrait croissant du Royaume auprès des voyageurs allemands grâce à ses paysages désertiques, sa richesse culturelle et son climat de stabilité.



Dans un reportage sur l’essor du tourisme au Maroc, diffusé mardi dans le journal télévisé de "La Une" de ce groupe médiatique public, le Maroc est présenté comme une destination touristique incontournable, qui séduit de plus en plus de touristes allemands en quête “d’aventure”, de “culture” et de “dépaysement”.



Le Royaume a accueilli près de 20 millions de touristes internationaux en 2025, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente, tandis que plus d’un million de visiteurs allemands sont attendus cette année au Maroc, relève le média allemand, qui présente le désert marocain comme l’un des principaux moteurs de cet engouement des Allemands, rapporte la MAP.



Le reportage d’ARD décrit Merzouga comme un lieu où “de nombreux adultes retrouvent leur âme d’enfant”, à travers les excursions dans les dunes et les activités organisées dans le désert, transformé en un véritable “terrain d’aventure”, contribuant fortement au boom touristique que connaît actuellement le Royaume.



Le principal groupe audiovisuel allemand présente également le site d’Aït Ben Haddou, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme une étape incontournable des circuits touristiques internationaux et comme un important lieu de tournage cinématographique.



Plusieurs productions hollywoodiennes, dont “Gladiator”, “James Bond”, “Cléopâtre”, “La Momie” ou encore “Astérix et Obélix”, y ont été tournées, faisant des studios de cinéma de la région un nouveau pôle d’attraction touristique, rappelle la même source.



A Marrakech, plusieurs touristes allemands interrogés dans le reportage n’ont pas caché leur admiration pour le contraste entre “l’univers occidental-européen” et “la dimension orientale” du Maroc, pays qui présente “un mélange culturel particulièrement attractif”.



“L’appel du désert” continue de fasciner un nombre croissant de visiteurs étrangers et constitue l’un des principaux moteurs de l’essor touristique du Royaume, conclut le reportage.