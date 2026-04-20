L'ONEE et Inwi lancent un nouveau programme de coopération stratégique pour accélérer la transformation numérique

L'Office National de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et Inwi ont annoncé la signature d’une convention visant à lancer un nouveau programme de coopération stratégique pour accélérer la transformation numérique à travers le déploiement d’infrastructures de télécommunication au Maroc.



"Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une vision commune visant à accélérer la transformation numérique, consolider le développement des télécommunications et optimiser la gestion des infrastructures nationales de fibre optique. Il traduit aussi une volonté forte de consolider la souveraineté numérique du Maroc et de renforcer sa compétitivité à l’horizon 2030", indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.



Ce partenariat repose sur le déploiement d'un réseau national de fibre optique à très haute capacité. Ce socle mutualisé permettra de créer de nouvelles synergies opérationnelles et de conduire des projets conjoints de modernisation et d'extension des infrastructures de télécommunication, au service du développement territorial, rapporte la MAP.



La convention ouvre également de nouvelles perspectives dans la digitalisation des services, la gestion des données opérationnelles, la cybersécurité et l'intelligence des réseaux. Les deux partenaires s'engagent à déployer des solutions innovantes renforçant la résilience, la redondance et la continuité des services.



Par cet accord, l’ONEE et inwi réaffirment leur ambition partagée d’accompagner la transformation numérique du Maroc et de consolider le positionnement du Royaume en tant que hub régional des infrastructures digitales, au service des citoyens, des entreprises et des institutions, conclut le communiqué.