Coopération Maroc-Bangladesh : De nouvelles perspectives de coopération économique examinées à Rabat

Les moyens de bâtir de nouveaux ponts de coopération économique entre le Maroc et le Bangladesh ont servi de fil conducteur pour une rencontre organisée, mardi, à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS).



Cette rencontre, tenue à l'occasion de la visite officielle qu'effectue au Maroc la ministre d'Etat chargée des Affaires étrangères du Bangladesh, Shama Obaed Islam, vise à créer de nouvelles opportunités de collaboration entre les entreprises marocaines et leurs homologues de ce pays asiatique ainsi qu'à ouvrir le marché bangladais prometteur pour l’exportation des produits marocains.



Le président de la CCIS, Hassan Sakhi, a souligné que ce forum économique, auxquels prennent part des opérateurs économiques des deux pays, répond à l'ambition commune d'établir un partenariat économique structurel et équilibré, relevant les avancées notables du Bangladesh dans les secteurs du jute, du textile et de l’industrie légère.



La visite de la délégation bangladaise conduite par Mme Obaed Islam témoigne d'une réelle volonté d'impulser une coopération économique innovante, concrète et intégrée, tout en mettant à profit l'expertise marocaine dans les chaînes de l'agroalimentaire, de la logistique et des énergies vertes.



La région de Rabat-Salé-Kénitra, a-t-il dit, se positionne parmi les pôles industriels et logistiques les plus dynamiques du Royaume, en ce sens qu'elle abrite des zones industrielles importantes, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une infrastructure connectée avec l'Europe et l'Afrique, rapporte la MAP.



De son côté, la ministre d'Etat chargée des Affaires étrangères du Bangladesh s'est déclarée "fière" de participer à cette rencontre économique, saluant la qualité des relations d’amitié solides unissant les deux pays depuis plus de cinquante ans.



Précisant que le volume des échanges commerciaux bilatéraux ne dépasse pas 534 millions de dollars, Mme Obaed Islam a estimé que le Maroc se distingue en tant que marché en pleine expansion doté d'une économie dynamique et d’une position géographique stratégique, des atouts qui font du Royaume une porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe.



La responsable bangladaise a, dans ce contexte, affirmé que son pays ambitionne de conclure de nouveaux accords de libre-échange dans une logique notamment de promotion des partenariats Sud-Sud, une dynamique dans laquelle le Maroc occupe une position primordiale.



A l'issue de cet évènement, les acteurs économiques des deux pays ont eu une série de rencontres axées sur des projets commerciaux et les moyens d'instaurer des partenariats bilatéraux.