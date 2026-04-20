SM le Roi félicite M. Mehdi Tazi à la suite de son élection à la présidence de la CGEM

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations à M. Mehdi Tazi à la suite de son élection à la présidence de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).



"A la suite de votre élection président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, il Nous est agréable de vous exprimer Nos sincères vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions dirigeantes, au service des intérêts et du développement des entreprises marocaines, toutes catégories confondues, en particulier les petites et moyennes entreprises auxquelles Nous accordons toute Notre attention, compte tenu de leur rôle majeur dans la production et l'emploi", écrit SM le Roi dans ce message.



"Tout en vous félicitant pour la confiance placée en vous par les différentes composantes de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Nous vous exhortons à aller de l'avant dans la conduite de cette Confédération nationale, afin de poursuivre la contribution citoyenne à la promotion du développement économique et social que Nous menons avec détermination et constance, et que Nous veillons à étendre aux différentes régions du Royaume, au profit de toutes les composantes de Notre peuple fidèle", poursuit le Souverain, que Dieu Le glorifie.



Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a affirmé qu’Il attend de la CGEM d’assumer pleinement ses responsabilités dans l'effort de développement national, particulièrement en stimulant et en encourageant l'investissement privé productif, et en le promouvant dans toutes les régions du Royaume, tout en exploitant toutes les opportunités offertes pour créer de la richesse et renforcer l'initiative privée et l'innovation, de manière à rehausser la compétitivité des entreprises marocaines, tant au niveau national qu'international, car c'est là la voie la plus efficace pour créer davantage d'emplois décents et durables, notamment pour les jeunes".



En conclusion, le Souverain a fait part de Sa Haute considération à l'ensemble des membres et des composantes de la CGEM, implorant le Très-Haut d'accorder plein succès et réussite au nouveau président dans l'accomplissement de ses missions.