María José Segarra Crespo : La coopération bilatérale favorisée par la relation de confiance entre Rabat et Madrid

La relation de confiance entre le Maroc et l'Espagne permet de tirer vers le haut la coopération multisectorielle entre les deux pays voisins, a souligné mardi à Rabat le procureur général de l’Etat espagnol, María José Segarra Crespo.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ses entretiens avec le ministre de la Justice, la responsable espagnole a indiqué que la coopération bilatérale englobe également la lutte contre la cybercriminalité, contre les discours haineux et les réseaux de traite des êtres humains, notant que le mémorandum d'entente signé lundi en matière de coopération judiciaire prévoit la tenue de réunions annuelles à cet effet.

En outre, elle a fait savoir que le mémorandum d'entente signé avec le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public a pour objectif de promouvoir la communication directe entre les juridictions pénales des deux pays et de raffermir la coopération bilatérale, qualifiant d’»exceptionnelle» la visite de travail qu’elle effectue au Maroc, à l’invitation de son homologue marocain.

De son côté, le ministre de la Justice a affirmé que sa rencontre avec la responsable judiciaire espagnole offre l'opportunité de passer en revue les réformes profondes de la justice au Maroc, tout en mettant l’accent sur «les similitudes entre les expériences marocaine et espagnole, notamment en ce qui a trait à l'indépendance du pouvoir judiciaire».

Il s’est aussi félicité de la coopération bilatérale fructueuse qui se consolide d'année en année et de l'implication agissante des institutions judiciaires en faveur de toutes les formes de coopération entre deux Royaumes.

Il a également fait savoir que cette réunion a mis en lumière les différentes facettes de coopération en termes de lutte contre la criminalité transcontinentale, y compris le cyber-crime et le terrorisme, tout en saluant la qualité de coopération entre les deux pays dans ce domaine.