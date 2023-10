Un total de 2,84 millions de passagers et 642.000 véhicules ont transité, dans les deux sens, par les ports marocains, dans le cadre de l'opération "Marhaba 2023" (5 juin-15 septembre), a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil. Il s’agit d’une augmentation de 23% pour les passagers et de 20% pour les véhicules par rapport à “Marhaba 2022”, a souligné M. Abdeljalil dans une allocution lors d’une réunion consacrée à l’évaluation de l’opération du transport maritime menée par le ministère afin de contribuer à la réussite de l’opération “Marhaba”. Le ministère a mobilisé 32 navires relevant de 9 compagnies sur l’ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains à ceux espagnols, français et italiens, afin d'assurer 538 voyages hebdomadaires, d'une capacité maximale de 500.000 passagers et 136.000 véhicules, a-t-il affirmé. En vue de mener à bien l’opération “Marhaba 2023”, le ministère a pris un nombre de mesures, dont l’élaboration d’un plan de flotte et du programme de voyage, l’augmentation de l’offre, la diversification des points de transit et la garantie du respect des règles maritimes nationales et internationales pour les navires concernés, notamment celles relatives à la sécurité et la sûreté maritimes, a ajouté M. Abdeljalil. Il a, par ailleurs, noté que le ministère s’est également attelé à la surveillance des tarifs des voyages et le recours aux réservations à l’avance des billets sur toutes les lignes concernées par le processus de transit, dans le but de prendre des mesures proactives et assurer par la suite la fluidité des déplacements entre les deux rives pendant les heures de pointe. En tant qu'un des principaux acteurs de “Marhaba”, le ministère tient à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer les bonnes conditions du déroulement de cette opération, a-t-il poursuivi, faisant remarquer que ce processus se fait en coopération avec les différentes autorités concernées, d'autant plus que cette opération connaît un afflux important de voyageurs dans un laps de temps. Le ministre a, dans ce cadre, souligné que toutes les mesures prises par son département et les principaux acteurs, notamment les autorités portuaires, les compagnies maritimes et d'autres parties prenantes, ont contribué amplement au succès de l'opération “Marhaba 2023”, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, en termes de confort, de qualité et de sécurité. Il a, à cet égard, relevé que le Royaume a accumulé une riche expérience dans l'organisation de l'opération “Marhaba” depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 2001, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans le cadre d'une politique Royale intégrée et coordonnée visant à mobiliser tous les secteurs concernés en faveur des Marocains du monde, et tenant en compte les aspects diplomatiques, économiques, sociaux et culturels. Réunissant des représentants des compagnies maritimes marocaines et étrangères et des autorités portuaires marocaines, cette rencontre a été marquée par la présentation du bilan de l'opération "Marhaba 2023" et la diffusion d’une vidéo institutionnelle passant en revue les étapes phares de cette année