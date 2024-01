Marché monétaire : Les besoins en liquidité du système bancaire ont atteint un record à 100 MMDH

Les besoins en liquidité du système bancaire ont atteint un record à 100 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2023, en raison de la hausse continue de la circulation fiduciaire, selon Attijari Global Research (AGR).



"La circulation fiduciaire s’est établie à 388,6 MMDH sur la même période, soit un plus haut historique", précise AGR dans son bulletin "Weekly Hebdo Taux- Fixed income" de la semaine allant du 29 décembre au 4 janvier.



Par conséquent, Bank Al-Maghrib (BAM) continue de satisfaire la demande du système bancaire en abaissant l’encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à long terme (LT), s’établissant à 122,5 MMDH contre 129,6 MMDH une semaine auparavant, ajoute la même source.



Les avances à 7 jours baissent de 7,1 MMDH, passant de 60,1 à 53,0 MMDH en une semaine, précise AGR, notant que l’institut d’émission a maintenu inchangées ses injections LT à 69,5 MMDH à travers les pensions livrées et les prêts garantis.



A cet effet, le marché monétaire reste équilibré cette semaine avec un taux moyen pondéré en ligne avec le taux directeur à 3%. De leur côté, les taux MONIA ont augmenté de 4 points de base par rapport à la semaine dernière à 2,99%.



Du côté des placements du Trésor, l’encours avec prise en pension et à blanc a nettement reculé cette semaine, n'ayant pas dépassé une moyenne de 12 MMDH, en baisse de 2,5 MMDH en une semaine.